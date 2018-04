Arcon köpné-e Orbánt? - kérdezte a műsorvezető

De mivel a lengyelek is ebben a cipőben járnak, a két ország be fogja védeni egymást. Az EU-parlamenti bizottság szerint sérti a kormány az unió alapértékeit.

Kocsis András, hágai magyar nagykövet tiltakozását fejezte ki a holland közszolgálati műsorszolgáltató alapnál (NPO), mert egy műsorban, amely Magyarországról szólt, a műsorvezető azt kérdezte a vendégétől, hogy arcon köpné-e Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A magyar nyelvű, de Hollandiával foglalkozó Magyarnieuws nevű blogon írt a szerző arról, hogy „a hollandiai magyar nagykövet szeretné ha az NPO intézkedne Eric Smit ellen, aki a múlt szombaton a ‘Dr Kelder en Co’ rádióműsorában azt kérdezte az egyik vendégétől, hogy arcon köpné-e Orbánt.

„Ez durva és elképesztő” - idézi a szerző Kocsis András nagykövetet.



A múlt heti rádióműsorban a GroeneLinks párt EP-képviselője, Judith Sargentini volt a vendég, akitől megkérdezte a műsorvezető, mit tesz, ha találkozik a magyar miniszterelnökkel, mire a politikus közölte, hogy kezet nyújtana neki, erre jött a műsorvezető említett mondata.

A blog megjegyzi, hogy Sargentini készítette a jelentést, ami alapján Magyarország ellen elindíthatják a 7-es cikkelyben foglalt kötelességszegési eljárásokat.

A politikus nem reagált Smit gúnyos felvetésére. Kocsis, amint a blog idézi, azt írta az NPO-nak, hogy a Sargentinivel való beszélgetés lezárása undorító volt, (...) annál is inkább, mert a holland sajtó folyamatosan bírálja a magyar média állapotát. Alig várom a választ és a reakciókat, hogy milyen fegyelmi intézkedéseket fognak tenni a műsorvezető ellen” - írta a nagykövet.



Smit a Twitterén reagált, „a magyar nagykövetet undorítja a kijelentés amit a nagy vezetőjével, Orbán Viktorral kapcsolatban mondtam és fegyelmi intézkedéseket szeretne kérni ellenem az NPO-tól. Pfff. Kocsis úr, itt lehet szabadon beszélni.”

Waarde Hongaarse ambassadeur, beste meneer @Amb_Kocsis. Doe namens mij uw grote leider Viktor Orbán de hartelijke groeten, maar zeg hem dat lieden zoals hij, die de persvrijheid geweld aandoen, van mij een dikke (figuurlijke) fluim in het (presidentiële) gelaat kunnen krijgen. pic.twitter.com/6rBHbRd5nB — Eric Smit (@EricChrSmit) 2018. április 20.



Mark Willems, a csatorna szóvivőjét is idézi a blog, aki szerint „a Dr Kelder en Co egy olyan műsor, ahol a legélesebben vitatkoznak az aktuális témákról: jelen esetben az Európai Parlament jelentéséről amelyben arról van szó, hogy Magyarországon folyamatosan veszélyeztetik a demokráciát a jogállamiságot és az alapvető szabadságjogokat. Minden véleményt meghallgatunk a programban és most, mint máskor is a határokat feszegetjük. Arra azonban számítunk a vendégektől és a műsorvezetőktől is, hogy a vitában tiszteletben tartsanak másokat még ha az érzelmek a magasba is csapnak. Ezt egymás között meg fogjuk beszélni” - írja a Magyarnieuws.