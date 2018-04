Idős embereket csapott be, és szedte el a pénzüket

A kereskedelmi tévéken évek óta háborítatlanul futnak a pénzenergiás-ezoterikus betelefonálós műsorok, milliárdos bevételt termelve. A hatóságok csak egymásra mutogatnak, és nem tesznek semmit. A Médiatanács most vizsgálatot indított, és nyilvánvaló megtévesztésnek nevezte az ezobizniszt.

10 rendbeli csalással vádolja a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség azt a 46 éves férfit, aki 2014 októbere és 2015 decembere között főleg időskorú embereket "ejtett tévedésbe azzal a valótlan ürüggyel, hogy lerobbant az autója, és a javíttatáshoz, vagy elszállíttatáshoz azonnal pénzre van szüksége".

A férfi nem minden esetben ugyanazt, de lényegét tekintve azonos módon csapta be áldozatait: "becsengetett a kiszemelt lakásokba, majd az ajtót nyitó sértetteknek azt állította, hogy a szomszédban lakik édesanyja, vagy édesapja, más esetekben arra hivatkozott, hogy ő a szomszéd ház közös képviselőjének fia. Előfordult olyan is, hogy az utcában lakó fogorvos fiának adta ki magát. A sértetteknek ezután előadta, hogy meghibásodott az autója, amit ezért meg kell javíttatnia, vagy el kell szállíttatnia, és ehhez azonnal pénzre van szüksége, hozzátartozója azonban nincs otthon, ezért a sértettől szeretne kölcsön kérni, amit pár órán belül vissza is fizet".



A vádlott 20-50 000 forint közötti összegeket vett át, összességében 300 000 forintot. A legidősebb sértett 88 éves volt. A vád: a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személyek sérelmére elkövetett csalás bűntette, illetve csalás vétsége miatt. A büntetési tétel felső határa a bűnhalmazat miatt hét és fél évig terjedő szabadságvesztés.