Marad a meleg idő, de esős hetünk lesz

A következő napokban is marad a meleg idő, többfelé 25 fok körüli maximumokkal, de a jövő héten a sok napsütés mellett többször várható eső, írja az MTI.

Hétfőn többnyire napos lesz az idő 24-29 fok közötti maximummal, de az ország északi felén lehetnek záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14 fok között valószínű, a zivataros területeken felerősödhet a szél.

Kedden már kicsit hűvösebb lesz, napközben 20-25 fokra lehet számítani, ráadásul több helyen is várható zápor, néhol zivatar. Hasonló lesz az idő szerdán is, a szél is feltámadhat, a minimumhőmérséklet 8-13 fok lehet.

Csütörtökön több órára kisüt a nap, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, a szél akár viharossá is erősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb 21-27 fok között várható.

Helyenként pénteken is megerősödik a szél, esőre is lehet számítani, de több órára a nap is kisüt majd. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű, míg nappali maximumok 15-21 fok között alakulnak.

Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan valószínű zápor, néhol zivatar. A maximumértékek mindkét nap 20-26 fok között alakulnak, bár a szél néhol felerősödhet.