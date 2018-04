Márki-Zay: Egységes ellenzék megalakulásáért kell harcolni

Rengeteg embert mozgatott meg a választás utáni első kormányellenes tüntetés Budapesten. A tömeg az Operánál gyülekezett, innen indultak át az Andrássy-Bajcsy-Zsilinszky-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre. Volt olyan pillanat, hogy a vonuló tömeg eleje már a Kossuth téren volt, amikor a vége az Andrássyról még nem fordult ki. A Kossuth téren aztán többen is beszédet mondtak, több nagyon valószerűtlen követelés is elhangzott, mint az új választás követelése, de már akkor is beszéltek arról, hogy ellenzéki összefogás és együttműködés kell a jövőben is. Majd meghirdették egy héttel későbbre a második tüntetést.

Most szombat ez is megtörtént: 2.0 Mi vagyunk a többség – Újabb tüntetés a demokráciáért néven. Bár várható volt, hogy a százezres nagyságú tüntetés után már nem lesz ugyanakkora lendület egy héttel később, azért meglepően sokan, több tízezren mentek ki most szombaton is, ahol a Kossuth téri gyülekező után a Szabad sajtó útjára vonult a tömeg. Itt ismét beszédek hangzottak el, de már eggyel reálisabb dolgokról beszéltek, és a fő felszólaló Márki-Zay Péter volt, Hódmezővásárhely friss polgármestere.

A vonuló tömeg most is, mint egy héttel korábban, egészen elképesztően színes volt: nagyjából az egészet tökéletesen adja át az a zászlórúd, amin egymás alatt voltak a magyar, uniós, szivárvány, Árpád-sávos, roma zászlók. A táblák, molinók felirataiból pedig egy válogatás: Csalással 2/3-ad rablásra, Ha nem teszünk semmit, nem változik semmi, Orbán a birkák pásztora, mi pedig az éhes farkasok, Európai ügyészséget!, Magyarország alaptörvénye érvénytelen, FidASS, miért csináltok segget a szátokból? Adj cigit! Repjegyre kell .

A felszólalók: Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója, Gulyás Balázs, a netadós tüntetések szervezője, Gyetvai Viktor, diáktüntető, Homonnay Gergely, író, újságíró, tanár, Unyatyinszky György, újságíró és Márki-Zay Péter.

Móra Veronika arról beszélt, hogy aki gondolkozik, az veszélyes a hatalomra. "Ezért dolgozunk mi, és ezért akarnak minket tönkretenni, törvényekkel, lejáratásokkal, hazugságokkal, kiéheztetéssel. De még itt vagyunk, folytatjuk a munkánkat – de vajon meddig?" – erről beszél szónoklatában az Ökotárs Alapítvány vezetője. Nem az a lényeg, hogy egyik vagy másik szervezet túléli-e a támadásokat, a legnagyobb baj az, hogy aki gondolkozik, aki beleszól, az veszélyes a hatalomra nézve, de ha megszüntetik őket, akkor nem lesz, aki a leszakadókon segítsen, mondta.

Unyatyinszky György, a Simicska által bezárt Magyar Nemzet újságírójának beszéde arról szólt, egyre csak fogy a sajtó, amiből tájékozódni lehet, és bejelentette, hogy szerveződik egy országos újságíró- és tudósítóhálózat. Gyetvai Viktor diáktüntető arról beszélt, hogy "követelhetünk Orbán Viktortól sok mindent, de a demokráciát nem. Azt nem tőle fogjuk megkapni, azt nekünk kell elintéznünk". "Amikor bárkit megtámadnak, amikor le akarják igázni a következő független médiát, amikor bárki magyar állampolgárt vagy civil szervezetet támadnak, menjünk az utcára" - mondta.

22 Galéria: A Mi vagyunk a többség 2. tüntetése Budapesten

Homonnay Gergely újságíró, író szerint pedig mivel a Fidesz csak csalással és hazugsággal tudott nyerni, ezért meg kell szüntetni az propagandát szóró MTVA-t, és egy független intézményt kell felépíteni a helyén. Majd jött Márki-Zay Péter.

A választási eredményt nehéz elfogadni, de nem lehet rajta változtatni, kezdte beszédét, ezzel le is zárva az első tüntetésen még megjelenő új választás kérdését. Ez azonban nem egy vesztes sereg, nem úgy néz ki, mint egy vesztes sereg, tette hozzá. A Fidesz hiába nyerte meg a választást, „mi itt vagyunk, és itt is maradunk”, mondta. „Hinni kell abban, hogy ami nem öl meg, az megerősít”. Majd összefoglalta beszédének lényegét azzal, hogy:

"Választás után világossá vált, hogy a rendszer nemcsak illiberális, de nem is demokrácia. Csak együtt van esélyünk elnyerni szabadságunkat, egységes ellenzék megalakulásáért kell harcolnunk"

Márki-Zay szerint a magyar nép ezen a választáson leváltotta az ellenzéket. "Nem bízhatjuk a hazánkat olyanokra, akik nemhogy a nemzet, de a saját érdekükben sem voltak képesek az összefogásra" - mondta.

„Lesz új ellenzék, ti vagytok az új ellenzék. Egyetlen pártnak sincs százezer tagja. Ti mindannyian részt vehettek az új ország építésében, mindannyiótoknak feladata van” – mondta, majd hozzátette: „a történelem bebizonyította, hogy egyetlen elnyomó rendszer sem tart örökké, és még az sem biztos, hogy a bukásához négy évet kell várni”.

A teljes beszédet itt tudja meghallgatni. A tüntetés végén meghirdették a következő tüntetést: május 8., Kossuth tér.

A tüntetők hazamentek, egy kis részük, ahogy ez már szinte szokássá vált, az Oktogonra ment egy kis technot hallgatni.

