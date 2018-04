Soha nem fordult még elő, hogy egy törpepárt jelöltje közel 40% szavazatot kapjon egyéniben, még akkor is, ha a Momentum és a DK jelöltje visszalépett a javára. Listán a Kétfarkú kutya pártja is jóval több szavazatot kapott, mint az (egyfarkú) Vajda pártja, s a jelölt további specialitása, hogy saját elképzeléseiről, programjáról egyetlen egy hangot nem szólt – csupán csak ellenfelét gyalázta.

Persze emocionálisan megérthető a ki-kitörő düh: Szatmárynak négy fia van, Vajdának három lánya. Ha már az ágyban nem tudott bizonyítani, megpróbálta behozni e hátrányt a közéletben – hátha ott majd tökösebbnek látszik... Nos, egyelőre ez sem jött be.