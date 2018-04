Rengetegen bringáztak a bringás Budapestért

Vasárnap délután bringások ezrei vonultak fel Budapesten az I bike Budapest keretében. Egészen pontosan a szervezők és a rendőrök szerint 25 ezren bicikliztek a jó időben.

A közös tekerés célja az I bike-osok szerint

egy olyan város megteremtése, ahol gyerekektől idősekig bárki bringára tud ülni, mert egy ilyen városban sokkal jobb élni.

A menetet René van Hell, új holland nagykövet nyitja meg. Ez a tizedik év, hogy a nagykövetség segít meghonosítani azokat a jól bevált megoldásokat, amiknek köszönhetően Hollandiában már több kerékpár van, mint ahányan laknak.

Idén volt kisgyerekes családoknak I bike Mini is, ahogy jótékonysági biciklialkatrész-gyűjtés, zenés piknik és bringás fotózás is volt az örömtekerés mellett. A Tabánból egy nagy körrel a Városligetbe tekert a tömeg ,az útvonalválasztással szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy a felújítás előtt álló Lánchídnál, a rakpartokon és az átalakuló Városligetben is vegyék majd figyelembe a kerékpárközlekedés szempontjait. A Magyar Kerékpárosklub szerint ugyanis ezek nélkül "nem csak Budapest 2030-ra tervezett 10 százalékos kerékpáros közlekedési aránya nem lesz elérhető, de a városlakók igényeit sem lehet kielégíteni."

Egyre nagyobb rá az igény A Kerékpárosklub adatai alapján egyre több budapesti jön rá, hogy a bicikli legegyszerűbb és legszabadabb közlekedési eszköz. Ezt szerintük a BKK utcai kerékpárszámlálóinak adatai is bizonyítják, idén tavasszal többen kerékpározták át a bicikliutakon elhelyezett detektorok felett, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb ugrást a Bem téren és az Árpád-hídon mérték. A Bem téri bicikliúton 2017. április 20-ig 4766 volt a legtöbb kerékpározó, míg idén már 5180 a voltak a legtöbben itt. Az Árpád hídon is nagy ugrást mértek, ott a tavaly tavaszi 2567 után idén tavasszal már 2909 volt a legtöbb napi bringa. A Csepelre vezető bringaúton volt arányaiban a legnagyobb, 22 százalékos ugrás: 993 helyett 1215 volt eddig a legnagyobb idei adat. Kisebb növekedést mértek a Múzeum körúti és a Hungária körúti bicikliúton is. A Kerékpárosklub szerint, ha a város felvenné a lakói tempóját, és a legkevésbé autózásra tervezett, de legnagyobb dugóktól szenvedő belső kerületekben is határozott stratégia alapján, minden beruházás során újabb helyet adnának a kerékpározóknak, hamar egy sokkal jobb Budapesten élhetnének az érintettek.

Mindez persze nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, tekintve, hogy a szabályozó, pontosabban Tarlós főpolgármester nyíltan beszélt korábban arról, hogy a főváros "szélsőségesen tömegközlekedés-orientált” szerinte, majd elmélkedett az autós közlekedés erősítéséről, a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés visszaszorításáról.