Tasnádi: Háromszor fizetett nekem a Fenyő-gyilkosságért Gyárfás

Lehúzta pénzzel Gyárfás Tamást Tasnádi Péter, méghozzá háromszor és a Fenyő-gyilkosság miatt - ezt az egykor alvilágban mozgó vállalkozónyilatkozta még április 19-én a Jobbik-közeli N1 televíziónak.

"Engem megkeresett 1997-ban a Gyárfás Tamás, mi nagyon jó viszonyban voltunk már vagy negyven éve. És megkeresett azzal, hogy hát ez a Fenyő baromi sok kellemetlenséget okoz neki és hát mibe kerülne az neki, ha likvidálnánk? - mondta Tasnádi.

Tasnádi szerint nagyon jó viszonyban voltak, így Gyárfás nem gondolhatta, hogy valaha is ezt ő elmondja. Arra pedig nem büszke, hogy lehúzta Gyárfást - mondta most Tasnádi.

Igaz, Tasnádi nem pontosította, hogy mekkora összegről volt szó. Azt mondta, Gyárfás 1997 októberében a pénz első részét odaadta neki. Ezután Tasnádi Las Vegasba ment és 1998-ban ott értesült akkor, hogy megölték Fenyő Jánost. Másnap felhívta Gyárfást és mondta neki, hogy megcsinálták a megbízást és kéri az összeg második részét. Elmondása szerint Gyárfás ekkor megkérdezte tőle, mikor jön haza Las Vegasból, mert akkor majd odaadja a pénzt. Tasnádi viszont azonnal akarta, és megfenyegette Gyárfást: ha holnap nem lesz az irodájában a pénz második fele, akkor "az a pali, aki intézte az ügyet, meg fog keresni téged". Másnap a pénz ott volt az irodában - mondta Tasnádi.

A riporter viszont feltette azt a kérdést, ami ilyenkor mindenkibe motoszkált. Ha valóban Gyárfás volt a megrendelő, akkor ki is kellett fizetnie a valódi elkövetőknek a gyilkosság árát. Ha máskor nem, hát akkor rájöhetett volna, hogy Tasnádi lehúzta őt. Tasnádi erre azt válaszolta, hogy Gyárfás ezt soha nem kérte tőle számon, sőt, ezek után még harmadszor is lehúzta a producert.

Kovács Lajostól, az úgynevezett döglött ügyek osztályának egykori vezetőjétől a Magyar Idők megtudta, hogy már 16-18 éve jegyzőkönyvezték Tasnádi és emberei vallomásait a Gyárfás-féle megbízásról, de azt is, hogy Tasnádi többször is „lehúzta” a producert Fenyő halála kapcsán. Így azt is pontosan tudták, hogy 2002 táján Tasnádi egyik embere megkereste Gyárfást a Nap TV Angol utcai telephelyén. Az illető hamis néven jelentkezett be a portán, bement a producerhez és a „tiszta” telefonján felhívta Tasnádit, majd átadta a készüléket Gyárfásnak. Ezután két részletben 5-5 milliót – ugyancsak a Fenyő-gyilkosságra hivatkozva – Tasnádi meg is kapott.

Kovácsék a tanúvallomás után házkutatást tartottak a portán, lefoglalva a naplót, amelyben megtalálták a hamis nevet. A portás értesítette Gyárfást a házkutatásról, a producer pedig másnap ügyvédjével bement a Nemzeti Nyomozó Irodába, ám nem Kovács Lajoséknak nyilatkozott, hanem egy másik osztályon tett tanúvallomást a Fenyő-gyilkosság ügyében folyamatban volt nyomozásban. Ebben a nyilatkozatában a Nap TV akkori tulajdonosa azt állította, hogy tartozott Tasnádinak, és ezt az összeget adta meg hitelezőjének.

(Borítókép: Tasnádi Péter szabadságvesztéséből szabadulva elhagyja a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet 2016. szeptember 16-án. - f otó: Czeglédi Zsolt / MTI)