Csak azt szeretném, ha jönne a mentő

Erzsébetről március végén írtunk. Ő az az agyvérzéses, nehezen mozgó beteg, aki állítja, hogy papucsban és köntösben hagyta őt az Üllői úton a betegszállító autó, miután a kórházban véletlenül a csepeli lakcíme helyett ugyanazt az utcát, házszámot, de XIII. kerületi címet tüntettek fel a szállítólapon. A nő most újra hoppon maradt: MRI-re kellett volna mennie, de a mentő, akit csepeli lakcímére várt, Angyalföldre ment. Erzsébet le is maradt a vizsgálatról. A háziorvosa által a mentőt megrendelő igénylőlapon – helyesen – a csepeli lakcím szerepel, de az Országos Mentőszolgálat állítja: mégis az orvos hibázott. Több furcsaság is van a történetben.