Lemondott Mészáros? Szóhoz sem jutok!

Felcsút polgármestere tegnap váratlanul lemondott, ez azonban nem igazán rázta meg a falut. Másnap reggel az élet békésen csordogált tovább Fejér megye ékszerdobozában, a miniszterelnök stadionjában gépek garmadája sündörgött, az emberek nyugodtan sétálgattak az utcán vagy éppen gondozták a kertjüket, miközben a tavasz virágba borította a községet. Talán csak amiatt lehet kicsit hiányérzetünk, hogy a járdákat szegélyező muskátlitartók üresen állnak. De már egészen biztosan nem sokáig.

Mit is mondhatnék? Szóhoz sem jutok!

– mondta kerítésén kihajolva egy idős úr, amikor arról kérdeztük, mi a véleménye Mészáros Lőrinc hirtelen távozásáról. „A sajnálattal nem sokra megyünk, ha már szeretni nem lehetett” – tette hozzá, mint ahogy azt is, hogy Orbán Viktor kebelbarátja sokat tett a településért. Az utódlással kapcsolatban annyit mondott, hogy jelenleg nem lát érdemi jelentkezőt a pozícióra, szerinte a falu első polgármestere volt a legjobb.

A bácsi egyébként tőlünk tudta meg a nagy hírt, mint ahogy a megkérdezettek kb. háromnegyede szintén nem hallotta még, hogy micsoda dolog történt tegnap délután. „93 éves vagyok, nekem már teljesen mindegy, hogy mi történik, és különben sem politizálok” – mondta nekünk egy hölgy, aki amikor később ismét elsétáltunk a háza előtt, az arcán nyugodt mosollyal szemlélődött tornácának egy árnyékos pontjáról.

Lehet, hogy felajánlottak neki valamit a kormányban, ki tudja?!

– vélekedett Grósze Ferenc, aki 68 éve Felcsúton lakik, és tagja volt a rendszerváltás utáni első helyi képviselő-testületnek.

Szerinte elképzelhető, hogy május 8-án – amikor megalakul az új kormány – „mindannyiunknak tátva marad a szája”. Hiszen Balog Zoltán is lemondott, Lázár János is lemondott, „ki tudja, hogy Orbán milyen felállásban hozza majd a csapatát” – szólt a focis hasonlat, ami azért is volt igazán helytálló, mert Ferenc bácsi kertjéből kiválóan rá lehet látni a miniszterelnök házára és futballstadionjára is.

Beszélgetőpartnerünknek egyébként két tippje volt Mészáros utódjával kapcsolatban, de mindkettő Mészáros. Az egyikük – akit maga a távozó polgármester is említett – Mészáros László, jelenlegi alpolgármester és a fociakadémia sportigazgatója. Grósze szerint a másik aspiráns Mészáros Lőrinc öccse lehet, akit a faluban mindenki csak „a Jani"-nak hív. „Karakteres, csöndes és sportos srác” – foglalta össze a vele kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Grósze azt is megjegyezte, hogy egyébként az se baj, ha nem fideszes lesz a következő polgármester, a fő, hogy helyi legyen. „Felőlem lehet szocialista, jobbikos vagy DK-s, a lényeg, hogy itt éljen, és együtt tudjon dolgozni a többi képviselővel” – húzta alá.

A falu Janija

Mészáros „Jani” nevét többen is említették a lehetséges utódok között, ezért szerettük volna megkérdezni, hogy vannak-e polgármesteri ambíciói. Sajnos nem találtunk otthon senkit, és csengő sem volt a házuk bejáratánál, így nem jártunk sikerrel. De ha már ház, érdemes megjegyezni, hogy Mészáros Lőrinc testvérének olyan medencés háza van a falu szélén, hogy arra még a hatvanpusztai birtok lakói is elégedetten csettintenének. Arról nem is beszélve, hogy az ő háza elé kiraktak még egy muskátlitartót (hívta fel figyelmünket egy ellenzéki érzelmű falubeli), pedig oda nem is kellett volna, ha abból indulunk ki, hogy egyébként egymástól szabályos távolságra vannak ezek a virágtartók a község főutcáján.

Ha már ellenzék, bár Mészáros Lőrinccel kapcsolatban szinte mindenki megjegyezte, hogy sokat tett a faluért, bőven akadnak kritikus hangok is a településen. Ilyen például a fiatal Kristóf is. „Helyi lakosként örülnöm kéne, hogy mi van a faluban, de közben nagyon elszomorít, ami az országban történik, főleg Kelet-Magyarországon, ahol nagy a szegénység. Az átlagember azt látja, hogy az akadémia sok munkát ad, csak ez nagyrészt felesleges munka” – mondta Kristóf.

Egy idősebb hölgy szerint Mészáros csak az akadémia miatt akart polgármester lenni, hogy az önkormányzaton keresztül tudja egyengetni Orbán focisulijának útját. Beszélgetőtársunknak nem tetszett egyébként, hogy hivatalában töltött ideje alatt Mészáros Lőrinc nem vette fel a polgármesteri fizetését.

Nagybetűkkel írták mindenhol, hogy ingyen dolgozott, miközben milliárdokba kerül nekünk. És különben is, hol a felelősség? Vegye fel a díjazását, és dolgozzon meg érte

– vélekedett a hölgy.

Szerinte egyébként Mészáros csak azért mondott le, mert így még kevésbé kell majd elszámolnia a vagyonával, mint eddig. Az utódlással kapcsolatban nem tudott konkrét nevet mondani, bár szerinte volt olyan, aki ellenzéki, és esélyesként nekifuthatna a 120 napon belül esedékes polgármester-választásnak, azonban nincs értelme. „Akkora machináció mellett, ami volt itt, teljesen felesleges elindulni, úgysem fogják engedni, hogy más nyerjen itt, mert az túlságosan fájna.”