Fideszes polgármesterből lett iskolaigazgató verekedett össze egy diákkal Angyalföldön

Rendőrök jártak a 13. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskolában egy verekedés miatt. Az Index úgy tudja, az igazgató, egy volt fideszes polgármester is érintett. Az ügyben a rendőrség két nyomozást is elrendelt, amely során közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és kiskorú veszélyeztetésének a gyanúja is felmerült.