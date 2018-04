Kúria: törvénytelen volt a kettős állampolgárok szervezett szavaztatása

A HírTv készített riportot az ukrán-magyar határon a választás napján, amiben arra jutottak, hogy „összehangolt és szervezett hálózat szállította a fiktív magyar lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgárokat Ukrajnából azokra a szabolcsi kistelepülésekre, ahol szavazhattak.” Kilb József, az ukrajnai Tiszaújlak korábbi polgármestere a riport szerint konkrétan vagy ezer embert szállított a Fidesznek az emberei segítségével. Kilb még azt is bevallotta, hogy megmondta az embereknek, hogy kire, mire kell szavazni.

Az MSZP és a Párbeszéd a riport alapján emelt kifogást a választási bizottságnál. Azt kérték, hogy állapítsák meg a jogszabálysértést, tiltsák el a Fideszt a jogsértésektől, illetve Sonkád, Fülesd, Milota, Csaholc, Kispalád, Botpalád és Zsarolyán településeken semmisítsék meg a választás eredményét, és írjanak ki új választást. A helyi választási bizottság és az NVB is elutasította ezt, majd a Kúriára került a dolog, ahol lett is eredmény meg nem is, írja a 444.hu.

A Kúria kimondta, hogy az országgyűlési választások napján

„az ukrán-magyar határ mentén a kettős állampolgárok szavazásra történő szervezett szállítása... törvénysértő volt”

- írja a lap. A Kúria kimondta, hogy a felvételek - bár azokból nem állapítható meg, hogy ki a beszélő, vagy milyen járművekkel történik a szállítás - hitelesek, és alkalmasak a jogsértés megállapítására, a felvételek bizonyítják, hogy az országgyűlési választás napján szavazati joggal rendelkező választópolgárokat egyes szavazókörökbe szállítottak. „A szállítás szervezettségéhez sem fért kétség” - idézi a Kúria döntését a lap.

"A Kúria tehát egyetért az ellenzéki pártok beadványával abban, hogy a szavazásra történő szervezett szállítás, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme is megvalósult, ami a választás tisztaságának megsértésére alkalmas cselekmény. Gyakorlati következménye viszont ennek a döntésnek nem nagyon lesz, mert a Kúria szerint kellő bizonyítottság hiányában a Fideszt nem lehet eltiltani a jogsértéstől, és a szavazás megismétlésének elrendeléséhez szintén nincs elég bizonyíték, az alapelvek sérelme pedig önmagában nem elég ehhez" - írják.