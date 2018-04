Figyelő: Kásler Miklós főonkológus kerülhet az Emmi élére

A kormányközeli Figyelő szerdán megjelent információi szerint Kásler Miklós, Széchenyi-díjas magyar onkológus, egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója lehet Balog Zoltán utódja az Emberi Erőforrások Minisztériumának élén.

Balog Zoltán hétfőn jelentette be, hogy a következő Orbán-kormányban már nem vállal miniszterként szerepet. A továbbiakban a Fidesz pártalapítványával, a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal fog foglalkozni.

Kásler Miklós 1986-ban lett az az orvostudomány kandidátusa. 1992-ben lett az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. 1994-től egyetemi tanár, 1998-tól tanszékvezető. Tudományos tevékenysége során 4 orvosi szakkönyvet, 65 könyvrészletet, több mint 250 Magyarországon és külföldön publikált közleményt jegyzett. A közvélemény előtt mégis akkor vált igazán ismertté, amikor a CÖF fórumán ifj. Lominci Zoltán az ő "adataira" hivatkozva állította, hogy

Nigéria lakosságának több mint 80%-a, legalább 100 millió ember AIDS-es, vagyis a megerőszakolt svéd lányok közül 5-ből 4 elkapta a HIV-fertőzést, illetve az AIDS-et. Olyan vírusredetű betegségeket hoznak magukkal, mint a nílusi láz, ebola és a többi, aminek nincs gyógyszere.

A Magyar Narancs 2016-os portréja alapján Kásler a magyar onkológia meghatározó alakja, nem csak orvosi-tudományos, hanem politikai értelemben is. Ha a kormány az elmúlt nyolc évvel ellentétben ebben a ciklusban valóban nagyobb figyelmet akar fordítani az egészségügy fejlesztésére, akkor személye azért is jó választás lehet, mivel pártállástól függetlenül több kormányzattal is jó kapcsolatot ápolt; ahogy a portré fogalmaz: