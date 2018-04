Körvonalazódik az új kormánynévsor

"Tehát régi, változatlan célok, de új kormánystruktúra és nagy részben új emberek. Maradnak régiek is, de új emberek, ezért én úgy fogalmaznék, hogy nem a mostani kormány munkájának a folytatására szavaztak az emberek, hanem a célok szolgálatában akarnak változatlanságot. S remélem, hogy el fogják fogadni, hogy más kormányszerkezetben és részben, jelentős mértékben új emberekkel futok neki, fut neki ez a kormány a következő négy évnek. A helyzet az, hogy a tárgyalásokat folytatom, mert Áder János köztársasági elnök úr ezt a lehetőséget megteremtette számomra azzal, hogy fölkért, és a tárgyalások zajlanak is. Jól haladok, gyorsan lesz új kormányunk" - mondta Orbán Viktor április 20-án.

Ebből kiderült tehát, hogy jelentős változásokat tervez Orbán a kormányban, jelentős mértékben cseréli minisztereit. Most megpróbáljuk összeszedni, lassan egy héttel ezután a mondatok után hol tartunk, mit lehet biztosan tudni a távozó, illetve maradó kormánytagokról, és kikről vannak még találgatások. Lesz itt minden: érintettek által tett egyértelmű bejelentések, és nagyvonalú, főmunkatársi találgatások is. Nézzük!

Az első konkrétumot maga Orbán Viktor mondta el április 20-án a szokásos rádióinterjújában. Egyrészt megerősítette, hogy Varga Mihályra továbbra is számít, mint gazdasági kabinetvezetőre, bár lehet, hogy a pénzügyminisztérium kifejezés előkerül újra. Másrészt pedig azt is egyértelművé tette, hogy a Miniszterelnökségen más vezetést szeretne látni, ez pedig azt jelenti, hogy azt nem Lázár János fogja vezetni. Ezt végül maga Lázár János jelentette be egy rádióinterjúban, amiben arról beszélt, a Miniszterelnökséget befejezte, és a kormányon, sőt, Budapesten kívül is van élet.

Lázár utódlásáról a Heti Válasz azt írta, Gulyás Gergely vezetheti az újraszabott kancelláriát Lázár János után.

Ami viszont biztos, hogy Fazekas Sándor nem lesz miniszter, legalábbis ő maga azt nyilatkozta, hogy nem vállalja az újabb négy évre szóló megbízást, az agrártárca vezetése helyett a Fidesz-frakció munkáját erősítené az új kormányzati ciklusban. Fazekas azt is elmondta, hogy az utódját már kijelölték, személyéről hamarosan a miniszterelnök ad tájékoztatást. Az ATV szerint Nagy István esélyes a posztjára.

Balog Zoltán is bejelentette, hogy távozik az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Az Emmi-miniszter arról beszélt, hogy a gigatárcát ő átalakította volna, de ötleteire nem volt vevő Orbán, végül inkább a Polgári Magyarországért Alapítványt fogja főállásban egyengetni. Ő azt mondta, Orbán három nevet kért tőle, hogy kiválassza utódját. Kettő név már elő is került, mint lehetséges utód.

Az egyik Kásler Miklós főonkológus, akit a kormányközeli Figyelő nevez lehetséges utódnak. A Széchenyi-díjas magyar onkológusról, egyetemi tanárról, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójáról akkor írtunk legutóbb, amikor a CÖF fórumán ifj. Lominci Zoltán az ő "adataira" hivatkozva állította, hogy Nigéria lakosságának több mint 80%-a, legalább 100 millió ember AIDS-es. Ezt a nigériai nagykövet kikérte magának, azt írta, hogy ugyan komoly probléma, de a hivatalos adatok szerint a 80% valójában 1,7%. Hogy Kásler milyen adatbázisból dolgozott, nem derült ki.

A másik név Novák Katalin, családügyi államtitkár. „Meg fogják látni, hogy jelentősége van annak is, hogy úgy látom, megtaláltuk azt a hölgyet Novák Katalin személyében, aki a demográfiai fordulathoz szükséges kormányzati politikát a következő években képes lesz összeilleszteni és talán le is vezényelni” - mondta róla Orbán nemrég, plusz arról beszélt, hogy elsősorban a demográfia áll majd az új kabinet fókuszában.

A 444.hu információi szerint a 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea lehet a következő Orbán-kormány fejlesztési minisztere. Az már biztos, hogy az eddigi miniszerrel, az egyébként az országos listán is előkelő hellyel jutalmazott Seszták Miklóssal nem számolnak a kormányalakítás során. A 444 szerint a posztra több más jelölt is felmerült, köztük Hernádi Zsolt MOL-vezér, vagy az NGM volt államtitkára, Fónagy János. De a hvg.hu szerint állítólag az is egy forgatókönyv lehet, hogy Palkovics László lép elő fejlesztési és/vagy innovációs miniszterré, és viszi magával a felsőoktatást is, vagy pedig simán Emmi-miniszter lesz.

Simicskó István, eddigi honvédelmi miniszter is távozik a kormányból, az utódja nem egy politikus, hanem egy meg nem nevezett "tábornok" lehet, írja az ATV. A lap korábban a honvédelmi tárca vezetésére esélyesek között említette Bakondi György kormánybiztost, Varga Tamás államtitkárt, de állítólag Németh Szilárd neve is felmerült. De most az ATV szerint már biztos, hogy a seregből és nem a politikából érkezik a következő honvédelmi miniszter.

Semjén Zsoltról, Kósa Lajosról és Trócsányi Lászlóról, Süli Jánosról (aki nem szerepel a tablónkon egyébként) nincsenek információk, és Pintér Sándor maradásáról is csak az egyik kormánypárti blog írt. Rogán Antal minden eddigi hír szerint marad, sőt, posztja erősödik, az eddig Lázárhoz tartozó területekből is átvesz majd.

Cikkünk élesítése után kijött a Figyelő névsora is, nagy meglepetések nincsenek benne, ők biztosra veszik Palkovicsot innovációs és felsőoktatási miniszterként, de szerintük Simicskó marad. Aztán frissítettek: mégis megy Simicskó, Benkő Tibor lehet az utódja.

(Borítókép: Index)