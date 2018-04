A harmadikról dobott egy tévét a járókelők közé egy férfi az Újlipótban

Egy olvasónk jelezte, hogy ezen a héten szerdán, délután öt óra körül a XIII. kerületi Hollán Ernő utca egyik épületéből a harmadik emeletről egy 40 körüli férfi kidobott a járdára egy régi, nagy televíziót. Ez az utcarész viszonylag forgalmas, a közelben óvoda és iskola is található, ráadásul ez a délután 5 óra egyébként is egy forgalmasabb időszak.

A tévé végül szerencsére pont nem talált el senkit, pedig voltak a járdán többen is. A lakók kihívták a rendőröket, akik 20 perc múlva ki is érkeztek, de a lakók elmondása szerint hiába jelezték nekik, hogy épp egy perce sétált el az egyik irányba a férfi, a rendőrök nem akartak utánamenni, hanem hosszan ellenőrizték a bejelentők adatait, majd valami olyasmit mondtak a lakóknak, hogy csak akkor jönnek ki újra, ha újra dobálni fog.

Úgy tudjuk, a rendőröknek nem lehet ismeretlen a férfi, hiszen már máskor is kihívták miatta őket. A lakók pedig többször próbálták jelezni a problémákat több helyen is. A férfi volt, hogy más tárgyakat dobált ki a lichthof ablakán, illetve a lépcsőházba, és volt, hogy éjszaka hangosan szólt nála a zene. A lakók a rendőrség mellett a házkezelőnek is jelezték többször a problémát. Úgy tudjuk, mentális problémái lehetnek a férfinek.

Olvasónk fotókat is küldött a helyszínről, a képek nem szerdán, hanem csütörtök reggel készültek, de pontosan úgy volt reggel még minden, ahogy egy nappal korábban. A lakók nem igazán tudják, hogy kihez is fordulhatnak a problémájukkal: polgárőrség, rendőrség, önkormányzat stb.

A környék önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, hogy nem találkozott még ezzel a problémával, őt még nem keresték meg, de az önkormányzat természetesen minden megkeresésnél megpróbál segíteni. Ha önkormányzati lakásról van szó, akkor eggyel nagyobb mozgástér van, de ha magántulajdonú lakásról, és valóban mentális problémákkal küzdő emberről, akkor alapvetően a gyámhivatal lehet az, aki tud tenni valamit. De ehhez az önkormányzat megkeresésére sincs feltétlenül szükség, a lakók maguk, akár a közös képviselő segítségével fordulhatnak a hivatalhoz. A képviselő szerint volt már ilyenre példa, a közös képviselő kereste meg a gyámhivatalt egy ön- és közveszélyes lakónál.

Kérdéseinket a rendőrségnek is elküldtük, amint válaszoltak, frissítjük cikkünket.