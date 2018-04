Egymillió fölé mehet a képviselők fizetése

Az eddigi bruttó 748 ezer forintról egymillió forintra nőhet a parlamenti képviselők alapilletménye – értesült a Blikk a tervezetről, amely hamarosan a megalakuló parlament elő kerülhet. A nettó fizetés így 500 ezer forintról 648 ezerre nőhet a 199 fős Országgyűlésben.

2014-ig a bruttó alapfizetés 236 ezer forint volt.

A Fidesz szerint nincs napirenden "A képviselői bérek emelésére vonatkozó javaslat a sajtóban megjelentekkel szemben nincs napirenden" – tudatta az MTI-vel közleményében a Fidesz. "A jogszabály arról rendelkezik, hogy a képviselők fizetése a közigazgatási alapilletményhez kötött, megegyezik a helyettes államtitkárokéval. E szabályok szerint fizetésemelés csak akkor lehetséges, ha mindenkinek nő a közigazgatásban az alapilletménye. Képviselői béremelésre vonatkozó javaslat az Országgyűlés napirendjén nincs."

Tovagyűrűző fizetésemelés?

Az alapilletmény növelése – amely mellé a bizottságokban elfoglalt helyek és egyéb juttatások alapján kapnak további összegeket a képviselők – a szabályozás alapján a helyettes államtitkárok fizetésének növekedését is magával hozza, mivel ehhez igazítják a képviselői fizetést. Ezzel a helyettes államtitkárok fizetése annyi lesz, mint most az államtitkároké – így az ő esetükben is valószínű a fizetések megemelése.

Igaz. a Blikknek válaszolva a Miniszterelnökség közölte: az állami vezetők bérét meghatározó illetményalap módosításáról pedig nincsenek információik.

Minden bizonnyal növekedik az egyéb juttatások összege is: a vidéki képviselők eddig legfeljebb 187 ezer forint lakhatási támogatást kaptak, ez a növekvő bérleti díjak alapján már nem feltétlenül fedezi a lakást és a rezsit.

Az állami vezetők fizetése legutóbb a Gyurcsány-kormány idején emelkedett, még 2008-ban, azóta nem nyúltak a köztisztviselői alapilletményhez.