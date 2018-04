Duplán kamu a kormány kampányszövege a 2000 "Soros-zsoldosról"

„Legalább kétezer ember dolgozik Magyarországon, hogy érvényre juttassa Soros György akaratát - ismerte el egy hangfelvétel tanúsága szerint Tracie Ahern, a Soros Fund Management, azaz a spekuláns amerikai hedge fundjának, pénzügyi alapjának korábbi vezetője. A Magyar Idők által közzétett dokumentum alapján azt is mondta, erre a célra Soros már több milliárd dollárt költött. Orbán Viktor miniszterelnök a »zsoldosok« kifejezést használta.” - írta az egyik kormánylap nem olyan régen.

Na, erről aztán persze rögtön kiderült, hogy az izraeli titkosszolgálat segítségével készült felvételnek épp csak az utolsó szavát hagyták le szándékosan, miszerint 2000 ember dogozik különböző Soros György által támogatott szervezetnek világszerte. Nyilván kampányban erősebb behazudni, hogy Magyarországon. Azt pedig, hogy mit csinálnak ezek az emberek, azt már elég rég szabadon kezeli a kormány a nyilatkozataiban.

De emellett a hazugság mellett Orbán még azt is belemondta az éterbe, hogy

"mi rendelkezünk információkkal, jelentésekkel, elemzésekkel. Mi pontosan is tudjuk, névre szólóan is tudjuk, hogy nagyjából kicsodák, hogyan és miképpen dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében."

Tehát Orbánéknak név szerinti listájuk van az általuk ellenségnek vélt emberekről. Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kiderüljön, kik ezek az emberek, hol ez a lista. És mi derült ki a válaszokból? Hát hogy a lista is hazugság volt. Jávor feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanújával.

A Pintér Sándor által vezetett Belügyminisztérium azt írta, "a feltett kérdésben a Belügyminisztérium nem adatkezelő". A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig szintén ezt válaszolta, de ők még, ahogy azt a propagandaminisztériumnak szinte kötelessége is, megtoldotta egy bődületes nagy sorosozással:

Mint arról bizonyára Ön is értesült, a Soros Fund Management korábbi pénzügyi és operatív ügyekért felelős vezetője, Tracie Ahern sajtóhírek alapján arról beszélt, hogy nagyjából kétezer ember dolgozik, Soros György alapítványaiban. Ahern azt is elismerte, hogy ezeket az alapítványokat politikai befolyásolásra használják. Tekintettel arra, hogy korábban Ön is egy Soros György átlal finanszírozott szervezetnél dolgozott, kérdéseivel forduljon Tracie Ahernhez