Itt a negyedik Orbán-kormány

Véglegessé vált a 4. Orbán-kormány névsora, jelentette be Havasi Bertalan a kormányfő sajtófőnöke. Magyarország új kormánya az Országgyűlés alakuló ülését követő hetekben áll fel - olvasható Havasi közleményében.

Az újoncok

Az Emmi élén Kásler Miklós , az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója váltja Balog Zoltánt. Az egészségügyért is felelős miniszter meglepő nézeteket vall. Szerinte a halálos betegségek nagy része elkerülhető lenne a Tízparancsolat betartásával.



További átalakítás az Emmiben, hogy Ónody-Szűcs Zoltán eddigi egészségügyért felelős államtitkár is elköszönt , helyét úgy tudjuk, Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház igazgatója veszi át. Az oktatási államtitkár kiléte egyelőre kérdéses.

A megszűnő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladatainak egy részét Bártfai-Mager Andrea fogja ellátni a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterként. Ő 2016 óta a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztos volt.

Fazekas Sándor helyett Nagy István vezeti a jövőben az agrártárcát. Az új miniszter eddigi legemlékezetesebb pillanata, hogy három éve egy telefon tapadt az arcára .

Lázár János helyett Gulyás Gergely fogja vezetni a Miniszterelnökséget. Érdekesség, hogy Lázárhoz hasonlóan Gulyás karrierje is meredeken ível felfelé a Fideszben, kettőjük között viszont az nagy különbség, hogy Gulyás nem mutatja jelét annak, hogy Orbán Viktor babérjaira törne.

Meglepő váltás a Honvédelmi Minisztérium élén. Simicskó István helyét Benkő Tibor vezérezredes veszi át. A Kádár-korszak óta nem volt példa arra, hogy aktív hivatásos katona vezesse ezt a tárcát. Benkőről készült portrénkat itt olvashatja .

Új ember a kormányban Palkovics László , aki innovációs és technológiai miniszter lesz. Az utóbbi két évben oktatásért felelős államtitkárként valamelyest konszolidálta a területen tapasztalható problémahalmazt, de ettől függetlenül a nemzetközi összehasonlításokban Magyarország folyamatosan csúszik lefelé.

Akik maradnak

Orbán Viktor legstabilabb embere Pintér Sándor , aki zsinórban harmadszor is belügyminiszter lesz. Ő egyébként a kormány korelnöke, 69 éves, amivel éppencsak megelőzi a 68 éves Káslert.

Pintérhez hasonlóan alapembernek számít az Orbán-csapatban Semjén Zsolt , aki ismét miniszterelnök-helyettes lehet. A KDNP nevű párt vezetője egy államtitkárságot is kapott az Emmitől.

Nem maradhat ki a kormányból a kormányfő jobbkeze, Rogán Antal sem, továbbra is a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezeti majd. Rogán pozíciója annyira stabil, mint Pintéré.

Süli János , a paksi atomerőmű-beruházásért felelős tárcanélküli miniszter menet közben került be a harmadik Orbán-kabinetbe. Munkáját a negyedikben is folytatja.

Az új csapat oszlopos tagja lesz Varga Mihály is, aki a miniszterelnök szava járásával élve továbbra is azért fog felelni az NGM élén, hogy rendben legyenek a számok.

Tovább fogja vezetni a Külügyi és Külgazdasági Minisztériumot Szijjártó Péter , akire harcos évek várnak a nemzetközi konfliktusokban lubickoló miniszterelnök oldalán.

Marad Trócsányi László igazságügyi miniszter is. Az Orbán-kormányok eddig is eléggé beleálltak jogi kérdésekbe itthon és a határokon túl, ezért neki is fontos feladatai lesznek a továbbiakban.

Nyitókép: Varga Mihály is marad (Bődey János/Index)