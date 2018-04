Most a kiszivárgott hangfelvétel miatt várható fegyelmi eljárás az LMP-ben

Ahogy azt megírtuk, Sallai Róbert Benedek, leköszönő LMP-s országgyűlési képviselő egy visszalépett képviselő etikai bizottsági meghallgatásán megpróbálta megütni Hadházy Ákost, a párt országgyűlési képviselőjét és volt társelnökét. Végül csak felborítania sikerült (székestül), majd Sallai elviharzott a helyszínről.

Később egy Facebook-posztban azt írta, hogy nem ütötte meg, és egyébként is, Hadházy csak eljátszotta a nagy jelenetet. Hadházy végül megtette hivatalosan is a rendőrségi feljelentést tettleges becsületsértés és garázdaság miatt. Majd a Youtube-ra kikerült egy rövid hangfelvétel a meghallgatásról, és legalább a párbeszédet lehet hallani, ami megelőzte a felborítást. Itt pedig olyan higgadt elemző mondatok fogalmazódtak meg Sallaitól, mint, hogy "Bazdmeg, ne mosolyogjál, mert pofán baszlak", illetve "Hülye seggfej, mosolyogsz itt össze-vissza bazdmeg, a képedet is beverem, ha meglátlak!".

Természetesen nincs vége. Most a párt etikai bizottságának elnöke érezte úgy, hogy nyilatkoznia kell a Magyar Hírlapnak. Így tőle megtudhattuk, hogy Sallai volt munkatársának, Polgár Emesének nevével visszaélve szivárgott ki a hanganyag, de egyelőre nem tudják, ki volt, vizsgálják az ügyet, az biztos, hogy ez nem a hivatalos hangfelvétel, amit rögzítenek egy ilyen etikai bizottsági ülésen. Moldován László azt is hozzátette, hogy ha kiderült, hogy ki az, aki titokban hangfelvételt készített, és kiszivárogtatta azt, akkor fegyelmi eljárás lesz ellene.

Az esetről pedig azt mondta, mint szemtanú (a hangfelvételen az ő hangja is hallatszik, ahogy megpróbálja csitítani Sallait), hogy Sallai dühösen elindult Hadházy felé, és valahogy elsodorhatta, majd feldúltan kiment a teremből, „de biztosan nem ütött, nem kezdett el verekedni”. Hadházy a székével felborult, de ehhez szerinte az is hozzájárulhatott, hogy talán hintázott rajta. De ő megérti, ha Sallai provokációként élte meg Hadházy viselkedését, mert szerinte egy vita hevében feldúltan beszélő embert eléggé felidegesíti, ha gúnyosan, vagy mosolyogva néznek közben rá.