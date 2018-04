Svájcban elfogták a Kósát átverő csengeri nőt

Pénteken, nem sokkal azután, hogy a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató parancsot adott ki, Svájcban el is fogták azt a csengeri asszonyt, aki 1300 milliárd forintos örökség ígéretével verte át többek között Kósa Lajost - tudta meg az igencsak kormányközeli Pesti Srácok.

Még a választások előtt derült ki, hogy egy bizonyos Szabó Gáborné Matkó Mária még 2013-ban közjegyző előtt felhatalmazta az akkor még debreceni polgármester Kósa Lajost, hogy az 1300 milliárd forintnyi örökségét kezelje, a vagyonból pedig 800 millió forintot Kósa édesanyjának adnának ajándékba. Kiderült persze, hogy a nő egy szélhámos, aki már évek óta vert át embereket, összesen úgy 30-50 embert az óriási örökség ígéretével. Ennek ült fel a Fidesz korábbi frakcióvezetője is, de annyira, hogy Kósa barátai még közös cégei is alapítottak Szabó Gábornéval.

Az asszony ellen a Nemzeti Nyomozóiroda is nyomoz, Szabó Gáborné viszont március végén, állítólag "egészségügyi okokból" Svájcba távozott, és onnan nem is jött vissza. Sőt, azt is üzente Svájcból, hogy miközben kezelteti magát, az örökséggel kapcsolatos ügyeket is intézi, sőt konkrétan 30-60 napon belül meg is lesznek azok az iratok, ami alapján hozzájut majd az 1300 milliárd forinthoz.

Bár Kósa Lajos is azt nyilatkozta korábban, hogy feljelentést tesz az asszony ellen, az NNI nem a volt miniszter és polgármester feljelentése alapján nyomozott, hanem egy korábbi károsult, a Kiskun Tender Kft. ügyében indított eljárást. Azzal kapcsolatban is született feljelentés, hogy vajhon Kósa Lajosnál nem merült-e fel a hivatali visszaélés gyanúja, de ebben az ügyben nem indított nyomozást az ügyészség.