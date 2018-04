Repült a bárszék, tört a sörcsap a csongrádi kocsmában

Április 4. már hosszabb ideje nem ünnepnap – fiatalok kedvéért: 1990 előtt a második világháborús felszabadulás ünnepe volt –, de egy 33 éves csongrádi férfinak így is sikerült emlékezetessé tennie. Bár valószínűleg nem szívesen fog emlékezni.

Kép: Danny Boyle / Trainspotting (1996 Animgifünk illusztráció

A történet azzal kezdődött, hogy közte és egy csongrádi kocsma pultosa között este kilenc óra körül, ahogy a rendőrségi zsargon mondja, „szóváltás alakult ki, amely tettlegességi fajult”. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a férfi megütötte a nőt.

A dühét viszont nem vezette le ennyivel, hanem utána dühében ráütött a pulton lévő sörcsapra, amelynek adagoló karja letört. Később egy bárszéket és több sörös rekeszt is felborított. Amikor az egyik vendég rászólt, hogy fejezze be a balhét, a férfi őt is megpofozta.

A rendőrség közleménye szerint a kocsmai verekedőt előállították, „garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták”. A napokban az ügy iratait bíróság elé állítás javaslatával az illetékes ügyészségnek továbbították.