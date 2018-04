A 21. század legbrutálisabb szexszektáját leplezhetik le

Ahhoz képest, hogy az amerikai sajtó kisebb-nagyobb rendszerességgel 20 éve cikkez Keith Raniere kétes ügyeiről, csak március végén tartóztatták le a rendőrök a NXIVUM szekta vezetőjét, és annak jobb kezét, a Smallville tévésorozatból ismert Allison Macket. Raniere és a NXIVM a 21. század egyik legdurvább szektája, amely agymosástól zsaroláson át semmitől sem riadt vissza, hogy a vezetőjének világképét, vagy éppen csak saját vágyait beteljesítse.

Keith Raniere-ről pedig egyre inkább az derül ki, hogy egy olyan gonosz zseniről van szó, aki rendkívüli adottságait és képességeit a közjó helyett arra fordította, hogy meggazdagodjon, és annyi nővel szexelhessen egyszerre, amennyivel csak akar.

Pedig az indulás még úgy tűnt, segítő szándék vezérli Raniere-t. A NXIVM-ot alapvetően azzal a céllal hozta létre, hogy magukban nem bízó, visszahúzódó vagy boldogtalan embereknek tartson önismereti órákat. A vállalkozás aztán annyira bejött, hogy az önsegítő szakkörből egy Raniere személye köré épülő szekta jött létre behálózott milliárdosokkal, tévés színésznőkkel, nemzetközi hálózattal.

Raniere-t sem az USA-ban, hanem a NXIVM egyik mexikói luxusvillájában tartóztatták le – egy tucat pánikoló női követője között –, de a szervezet nemcsak Észak- és Közép-Amerikában, hanem Európában is épített ki bázisokat. Az elmúlt jó pár évben bukkant fel mellette későbbi jobbkeze, Allison Mack, akinek komoly szerepe volt abban, hogy a NXIVM belső körei szexről, rabszolgaságról és megaláztatásról szóljanak.

Mack ugyanis sorra toborozta a nőket a NXIVM-ba, majd onnan a DOS-ba, a szekta belső körébe, ahová tényleg csak a kiválasztottak kerülhettek. Mack, Raniere és társaik pedig ezt használták ki, hogy tagjairól kompromittáló felvételeket csaljanak ki, szexuálisan kihasználják és megalázzák őket a szektavezér saját szórakoztatására.

Fotó: YouTube Keith Raniere

Raniere az őt jól ismerők szerint a NXIVM női követői közül 15-20 nővel folytatott egyszerre szexuális viszonyt, sokan együtt is laktak vele és osztozkodtak a férfin. Raniere pedig a tanaiban folyamatosan megkérdőjelezett olyan tabukat, mint a vérfertőző viszony, a nemi erőszak, és azt hirdette, hogy a férfiaknak szükséges egyszerre több nővel hálni, míg a nőknek muszáj monogám életet élni.

Ki az a férfi, akinek ennyi nő vált rabjává?

Keith Raniere New Yorkban született, édesanyja egyedül nevelte fel. 1989-ben azzal szerepelt a Guinness Rekordok Könyvében, hogy neki volt a legmagasabb IQ-ja a világon. 12 évesen kevesebb, mint egy nap alatt megtanulta a középiskolai matematikát, majd 13 évesen három évnyi egyetemi matekot és programozást tudott le. Azóta kiderült hivatalos papírok alapján, hogy alig tudta elvégezni a szakokat, és épp nem bukott meg.

1990-ben megalapította a Consumers' Buyline nevű céget, majd később azt az Executive Success Programs nevű önsegítő vállalkozást, amivel elkezdték a NXIVM oktatásait is. A Consumers' Buyline 1997-ben egy bírósági per után dőlt be, mivel kiderült, hogy az egész csak egy hatalmas piramisjáték.

Raniere-t már ekkor azzal vádolták, hogy a Consumers' Buyline egyik alkalmazottjának 12 éves lányát molesztálta, de végül sosem tudták rábizonyítani. Az Albany Times korábbi cikkéből az is kiderül, hogy Raniere 1984-ben, mindössze 24 évesen addig manipulált egy 15 éves lányt is, ameddig az négy hónapig tartó szexuális kapcsolatba nem került vele. A lányt játéktermekbe vitte, ahol a kedvence egy Vanguard nevű lövöldözős játék volt, innen vette később az Elöljáró nevet, ahogyan a szektában kellett őt nevezni.

A becsődölt cége után tudott igazán az önsegítő oktatási programjára koncentrálni, aminek hamar híre ment. Egyesek azt állították, hogy ennek köszönhetően szoktak le a dohányzásról, másoknak elmúlt a félelme attól, hogy nagyobb közönség előtt megszólaljanak, Kristin Kreuk például − akivel Allison Mack évekig együtt dolgozott a Smallville-en − azt írta Twitteren, hogy annak idején a szégyenlősségét akarta legyőzni, amikor a NXIVM-ba jelentkezett.

Raniere-t a hozzá közel állók elbűvölő, lenyűgöző elmének írták le, aki elképesztő érzékkel tud másokat manipulálni a megismert gyenge pontjai alapján. Míg a NXIVM előtt piramisjátékkal próbált nagyobb vagyonra szert tenni, később emelte a tétet, és a szektájába beömlő pénzből fedezte pénzügyi kalandozásait, illetve súlyos szerencsejáték-függőségét.

Mi az a NXIVM?

Keith Raniere 20 évvel ezelőtt alapította a NXIVM-ot New Yorkban, a cég társalapítója egy bizonyos Nancy Salzman, aki alapvetően ápolónőként dolgozott, de gyakorolta a hipnózist és a pszichoterápiát is. Raniere-rel együtt fejlesztették ki az önsegítő kurzusaik rendszerét és tananyagát. A vállalkozás programjain 2010-ig közel 12 ezer ember vett részt, köztük olyan ismert figurák, mint Richard Branson milliárdos, Sheila Johnson a BET tévéhálózat társalapítója, Vicente Fox, a korábbi mexikói miniszterelnök lánya, továbbá több amerikai tévés színésznő, köztük Linda Evans (Dinasztia), Kristin Kreuk (Smallville), Nicki Clyne (Battlestar Galactica) és persze Allison Mack.

A közel 20 év alatt kiszivárgott információk szerint Raniere és az oktatói nagyon értettek ahhoz, hogy rámutassanak a diákok jellembeli gyengeségeire, egyre jobban behálózzák őket, és szép lassan elszakítsák őket a barátaiktól, a családjuktól és a külvilágtól. Raniere és társai különösen a könnyen manipulálható, gyenge nőket célozták meg, majd az egyre kiterjedtebb kapcsolati hálózatuknak köszönhetően közéleti személyiségek és a gazdasági elit egyes tagjai is megjelentek a NXIVM-ban.

Miközben az egy hétre 5000 dollárba kerülő programok résztvevői egyre boldogabbak lettek, Raniere-ék az órákat egészen más célra is használták. A Times Unionben publikált cikk szerint Raniere a képzések közben megfigyelte a részvevőket, elemezte és felmérte, kik azok, akik megfelelnek a saját szexuális ízlésének, illetve akikben meglátta a lehetőséget, hogy pénzzel segítsék a cégét. Ahogy írtuk, magát Vanguardnak (Elöljárónak), Salzmant pedig Prefektusnak hívatta, és a diákjai körében folyamatosan erősítette azt a tudatot, hogy ők egy közösségként képesek csak működni, a külvilág pedig nem segít rajtuk, nincs rá szükségük. Ugyan már ez is súrolta a szekta definícióját, de az igazi építkezés csak akkor indult el, amikor megjelent két naiv huszonéves milliárdos lány a NXIVM környékén.

Naiv milliárdos csemeték a célkeresztben

Fotó: Wikipedia Sara Bronfman

Clare és Sara Bronfman, a híres Bronfman dinasztia milliárdos örökösei először diákként kerültek a programba, majd később vezetők és a legfőbb anyagi támogatók lettek. A család feje 2013-as haláláig Edgar Bronfman volt, Samuel Bronfman fia, aki a 20. században tett szert hatalmas vagyonra a Seagram nevű, alkoholos italokat forgalmazó cégével.

Raniere hamar rájött arra, hogy mindkét huszonéves lány céltalanul bolyong a milliárdos gyerekek sanyarú világában, és elkezdődött a NXIVUM felemelkedése. Clare rávette az apját, hogy egy 10 ezer dollárba kerülő, privát oktatást fizessen ki nekik később Raniere létrehozta az úgynevezett VIP-kurzusokat, amelyen aztán Richard Branson milliárdos is részt vett.

A Bronfman nővérek közben a szekta vezető figurái lettek. Bekerültek az elnökségbe, és szép lassan hozzáfértek édesapjuk pénzcsapjához. Több bírósági ügy után kiderült, hogy hat év alatt 150 millió dollárt égettek el édesapjuk jótékonysági alapjából Raniere kedvéért.

66 millió dollár ment el arra, hogy Raniere az árupiaci veszteségeit fedezze,

30 millió ingatlanvásárlásra Los Angeles és Albany környékén,

11 millió egy Canadair CL-600 típusú magánrepülőre,

és több millió dollár olyan jogi ügyekre, amelyeket a NXIVM állítólagos ellenségei ellen indítottak.

Mindezt úgy, hogy a több pénzügyi tranzakcióval megbízott Yuri Plyam szerint Raniere meg volt győződve arról, hogy egy olyan matematikai rendszert dolgozott ki, amivel garantáltan hatalmas pénzeket kereshet. Hiába bukott azonban már a Bronfmanok pénze előtt is milliókat, az újonnan érkező végtelen vagyon láttán ugyanazon matematikai formula alapján ugyanúgy dollármilliókat égetett el a semmire.

És itt még nem volt vége: jutott pár millió Salzman új házára, annak újrabútorozására, egy albany-i lovarda megvásárlására a NXIVM számára, vettek egy apartmant 6,5 millióért a manhattani Trump-toronyban, illetve 1,7 millióból új központot vásároltak a szektának, amit ekkoriban már nem csak újságírók és szakértők nevezték így, hanem maga Edgar Bronfman is. A milliomosnak ugyanis fülébe jutott, mi zajlik a háttérben a NXIVM-nál, mire használják a pénzét.

Borul a bili

Susan Dones

Susan Dones nyolc másik társával lépett ki a szektából 2009-ben. Mint elmondta, Raniere rendszeres szexuális kapcsolatot tartott fent egyszerre több nővel is a cég elnökségéből, akiknek azt állította, hogy ők a kiválasztottak. Köztük volt mindkét Bronfman lány is.

A NXIVM elképesztően népszerű lett ekkorra, Belfasttól Los Angeles-ig voltak központjaik, és ahogy egyre több gazdag vagy ismert ember került Raniere bűvkörébe, úgy lett egyre nagyobb a vagyona a Bronfman-milliók mellett.

15 éve már volt egy rejtélyes haláleset 2003-ban eltűnt egy Kristin Snyder nevű 35 éves nő, aki egy NXIVM-képzésre ment Alaszkába. Soha nem került elő és a holttestének is nyoma veszett. A kocsijában azonban találtak egy cetlit, amin ez állt: "Átmosták az agyam, és megölték az agyam érzelmi központját...Kérem vegyék fel a kapcsolatot a szüleimmel...ha megtalálnak engem vagy ezt a jegyzetet, elnézést kérek...Nem tudtam, hogy már halott vagyok" A nőt azóta sem találták meg, és a NXIVM megúszta különösebb botrány nélkül az ügyet.

Egy idő után megjelentek a szervezetet támadók is, de ellenük jól ismert technika volt, hogy annyira hosszúra húzták az őket beperlő vagy éppen általuk perelt személyek elleni ügyeket, hogy az ellenségeik egy idő után eladósodtak, kénytelenek voltak eladni mindenüket. Itt jön képbe egy szintén 2010-es sztori, ami jól mutatja, hogy Raniere egészen szélsőséges dolgokra képes bárki ellen.

Raniere a Bronfmanok pénzéből ingatlanfejlesztésbe kezdett, de közben hamar elfogyott a pénze. A biznisszel megbízott Yuri Plyamot hibáztatta, és pert is indítottak ellenére, amiért magáncélra használta a vagyonukat. A perből kiderült, hogy Raniere felbérelt egy klasszikus olasz-amerikai maffiózóra hasonlító figurát, egy bizonyos Frank Parlato Jr-t, hogy adja ki magát Edgar Bronfman és cége megbízottjaként. A lényeg, hogy

Raniere ki akarta csavarni Plyam kezéből az egyik Los Angeles-i ingatlant, miután elfogyott a pénze.

Ehhez a Bronfman lányok nevében felbérelte Parlatót, hogy apjuk megbízottjának adja ki magát.

Parlatónak sikerült az akció, amiért egymillió dollárt kapott Raniere-től.

Később azonban Parlatót is megtámadta Raniere, amiért cserébe a férfi saját blogot indított, ahol folyamatosan szivárogtat információkat a szektáról (tőle származik a Raniere letartóztatásán készült videófelvétel is).

Ezzel szinte egy időben érkezett a hír, hogy a Bronfman nővéreket megzsarolta kilenc nő, köztük a saját pénzügyi tanácsadójuk, fodrászuk, masszőrük 2,1 millió dollárral. Egy bírósági tárgyaláson azonban kiderült, hogy a levelet nem nekik, hanem Salzmannak és Raniere-nek címezték, és nem zsarolólevél, hanem annak a kilenc korábbi vezető beosztású nőnek a követelése, akiknek 2,1 millió dollárral tartozik a NXIVM.

Ebből az időszakból derült ki az is, hogy a szekta egyik telephelyén feltűnt egy hároméves kisfiú, aki azóta ott él, de senki nem tud semmit arról, honnan került elő, ki ő, kik a szülei. Raniere az utódjaként tekintett rá, összesen öt dadus felügyelte, és mind az öt más-más nyelveken beszélt hozzá. Elkezdtek kiszivárogni egyre súlyosabb részletek olyan esetekről is, hogy a NXVIUM magánnyomozókat fogadott fel, hogy az ellenfeleik banki tranzakcióit, telefonos beszélgetéseit megszerezzék, a szervezetet kritizálókat megfélemlítsék, sőt, egy korábbi NXIVM-tagot állítólag limuzinnal szorítottak le az útról.

Szexrabszolgák, piramisjáték és B-listás sztárok

A NXIVM nem csak egy szimpla szekta, hanem egy piramiselven működő, agymosás alapú szexszekta, amely egy ember köré összpontosul. Amíg a NXIVM kívülről egy nagyon drága önsegítő szakkör, addig a szervezeten belül létrejött egy titkos kör DOS néven, ami a latin dominus obsequious sororium rövidítése, magyarul a rabszolganők ura.

2011-2012 környékére teszik a belső kör létrejöttét, ahová csak a kiválasztottak kerülhettek be, akiket az istenített Raniere erre méltónak talált. A DOS-on belül például volt egy "emberi fájdalom" nevű kurzus, aminek annyi volt a lényege, hogy a szavukat megszegő tagoknak muszáj volt komoly fájdalmat elszenvedve vezekelniük a tetteikért.

A rendszer lényege, hogy kombinálja a piramisjátékot a szexrabszolgasággal.

Az újonnan bekerült rabszolgák kapnak egy mestert, akiktől azt a feladatot kapják, hogy újabb rabszolgákat szervezzenek be, amiért cserébe ők az új tagoknak lesznek az urai. Így létrejön egy piramis, miszerint mindenki valakinek a rabszolgája és valakinek a ura, kivéve a piramis csúcsán álló embert, az Elöljárót, Keith Raniere-t.

A bekerülő tagoknak kötelező volt olyan biztosítékot adni a DOS-nak, amit maguk esetleg szégyellnek. Meztelen fotók, kompromittáló információk, szexvideók, amiket később arra használt fel a szervezet, hogy zsarolja a kilépésen vagy szivárogtatáson gondolkodó tagjait. Mivel a DOS-ba bekerült tagok a NXIVM-képzések kiválasztottjai voltak, akiket ennél nagyobb megtiszteltetés nem érhetett, a többség magától vállalta, hogy átnyújt kompromittáló információkat és anyagokat magáról, ezzel is biztosítva Raniere-t a hűségükről.

A New York Times tavaly októberi cikkéből az is kiderül, hogy a rabszolgákat megbillogozták. A nők ágyéka fölé egy orvos (méghozzá Nancy Salzman lánya, Lauren) égette bele a K és R betűt, vagyis Keith Raniere monogramját, amiről az újság fotókat is közölt. A monogramot úgy találták ki, hogy fejjel lefelé az A és M betűt adja ki, ami pedig ugyebár Allison Mack monogramja. A korábban Raniere megbízottjaként felbukkanó Frank Parlato a blogjában arról is írt, hogy a DOS létrehozásában és az új szolgák beszervezésében kulcszerepe volt Allison Macknek.

A terv az volt, hogy Mack és Raniere vezetésével egy olyan női csoportot hoznak létre, ami az általános jóért küzd, és női erőt jelent a gonoszság erői ellen. Mivel Mack a NXIVM egy másik női szervezete, a Jness fölött is átvette a hatalmat, ezt a csoportot arra használta, hogy Raniere tanításain keresztül megtudja, kik azok, akik alkalmasak lehetnek belépni a DOS-ba. Így a Jness egy kiképző- és toborzóhelye lett azoknak, akik önmaguk megismerése és fejlesztése miatt iratkoztak be, hogy aztán folyamatos agymosás után Mack és Raniere szexrabszolgájaként végezzék.

A saját születésnapját egyhetes fesztivállal ünneplő Raniere rendszerében ezeket a rabszolgákat nemcsak arra kötelezték, hogy szexeljenek a vezetővel – miközben más férfiakkal tilos –, hogy ne borotválják magukat és ne maszturbáljanak, hanem éheztették is őket, mert Raniere kifejezetten a vékony, szőrös nőket szereti.

A rabszolgáknak tilos volt napi 800 kalóriánál többet enniük naponta, ami kevesebb, mint egy hamburger sült krumplival.

A szolgáknak minden reggel és este SMS-ben kellett tájékoztatni hollétükről az uraikat, és mindig azonnal válaszolniuk kellett a megkereséseikre. A legkisebb szabályszegésért megvonták tőlük az ételt, a fűtést. Szabályszegésnek számított az is, ha valaki nem tudott elég szolgát hozni, vagy esetleg fizetni a kurzusokért. A DOS belső köreibe bekerülő, jól viselkedő rabszolgák viszont munkát, sőt, különböző anyagi lehetőségeket is kaptak a szervezettől.

Közben Mack a feminizmus és a női egyenjogúság álcája mögé bújva igyekezett beszervezni olyan nőket, akik erre kaphatók, hogy fenntartsa a tagság utánpótlását. A napokban kiderült, hogy Mack Twitteren több alkalommal is igyekezett beszervezni a női egyenjogúság szószólóját, a Harry Potter-filmekből is ismert Emma Watsont, akinek egy csodálatos női mozgalomként hivatkozott a szektára.

.@EmWatson I'm a fellow actress like yourself & involved in an amazing women's movement I think you'd dig. I'd love to chat if you're open. — Allison Mack (@allisonmack) 2016. január 24.

Azóta több, kevésbé ismert színésznő is beszélt arról, hogy Mack elmondása alapján a NXIUM egy vagány női egyenjogúsági mozgalomnak tűnt, ami nyilván vonzó program egy olyan iparág szereplőinek, aminek többek között a Weistein-botrányt és a #MeToo-mozgalmat is köszönhetjük. Sarah Edmondson, az egyik kiugró, megbillogozott nő szerint Raniere a úr-szolga típusú szex alapállását vetítette ki a női sztereotípiákra, vagyis csak akkor lehet egy nő igazán erős, ha szembenéz a saját gyengeségeivel, mint a túlzott érzelmeskedés vagy a primadonnáskodás, amit csak akkor tud kiölni egy nő magából, ha megismeri azt az oldalt, amely így tekint rájuk. Vagyis a férfiak oldalát, a szekta esetében pedig ez maga Raniere.

Mester, kérlek billogozz meg, megtiszteltetés lenne!

- ezt kellett mondaniuk a nőknek, mielőtt lézerrel a húsukba égették volna Keith Raniere monogramját. Egy ilyen szertartás akár 20-30 percig is eltarthatott, a nők igyekeztek nem üvölteni a fájdalomtól, és az egész termet égő emberhús szaga lengte be.

Edmondson a Vice-nak megírta, hogy a beavatásán többed magával meztelenre vetkőztették, majd a külseje miatt kezdték el megalázni, miközben folyamatosan azt ismételgették, hogy ne aggódjon, ez egy erős női közösség, mindent megoldanak majd együtt. Edmondsont és másokat nem csak arra kötelezték, hogy szexeljenek Raniere-rel, meg is kínozták őket például alvásmegvonással, jeges zuhannyal, vagy az extrém alacsony tápértékkel bíró ételekkel.

Komolyabb baj jöhet még

A New York Post szerint a NXIVM összes magas beosztású női tagja jelenleg Brooklynban húzza meg magát, oda költöztették a központot, és leálltak a toborzással. A folyamatosan szivárogtató Parlato állítása szerint köztük van a Battlestar Galacticából ismert Nicki Clyne is, aki a zöldkártya miatt lett Allison Mack felesége. De ott van India Oxenberg, a Dinasztiából ismert Catherine Oxenberg lánya is, akiről édesanyja évek óta nem hallott semmit.

Majdnem két évtizedet kellett várni arra, hogy az FBI egyáltalán elkezdjen nyomozni a szekta miatt. Közben Raniere Mexikóba, egy Puerto Vallarta-i luxusvillába menekült. Mindenét Clare Bronfman fizette, miközben egy halott szeretője nevén szereplő bankszámlán összegyűjtött 8 millió dollárt, amivel a tervek szerint végleg eltűnt volna. Végül itt kapta el az FBI és a mexikói hatóság. A villa tele volt hisztérikus állapotba került nőkkel, egyikük üldözni kezdte a Raniere-t szállító rendőrautót, kiabáltak, átkozódtak és nem akarták elengedni a vezetőjüket. Egy kiszivárgott felvételen látni a láthatóan zavarodott Allison Macket is.

Nagy kérdés, hogy Raniere, hogyan tudott évtizedeken keresztül szabadlábon maradni úgy, hogy pedofíliától piramisjátékon át a szektájáig folyamatosan jelentek meg róla kompromittáló anyagok. Sokan arra gyanakodnak, hogy a Bronfman család befolyása lehet a háttérben. Edgar Bronfman annyira félt attól, hogy lányai miatt besározódik a dinasztia neve, hogy igyekezett minden problémát a szőnyeg alá söpörni. Végül 2013-ban meghalt, és érdekes módon ezután nem sokkal kezdett el szorulni a hurok Raniere nyaka körül, aki a Bronfman lányokkal elhitette, hogy az apjuk miatt nem jönnek be az üzleti húzásai, ő az oka minden sikertelenségüknek.

A vallási szektákkal ellentétben a NXIVM vezetője nem isten szolgájaként lett vezető, nincs vallási vetülete a szektának. A később a DOS-ba is becsatlakozó tagok saját maguktól léptek be, és adtak át olyan információkat, amikkel zsarolni lehetett őket, éppen ezért a rendőrségnek sem volt könnyű dolga, hiszen ha valaki magától akar egy férfi háremének tagja lenni, hát az az ő dolga.

Raniere és a NXIVM azóta mindent tagad, és állítólag a Bronfman nővérek vették át a cég vezetését, miután a két vezetőt elfogták. Mack és Raniere 15 évtől akár életfogytig tartó börtönt is kaphat szexkereskedelem és más súlyos bűncselekmények miatt. Egyelőre még csak a piramis legtetejéről kezdtek el lehullani az emberek, valószínűleg további nyomozások során még több embert vesznek elő a hatóságok. Az Albany Times szerint az FBI már átkutatta a társalapító, Nancy Salzman házát is, és az ismert ügyek mellett más illegális tevékenységek után is kutatnak.

Mack együttműködőnek mutatkozott a hatóságokkal, magától utazott haza a kihallgatására. Ötmillió dolláros óvadékot határoztak meg az esetében, amit édesanyja kifizetett. Házi őrizetben marad nyomkövetővel a bokáján a szülei kaliforniai házában. Megtiltották neki, hogy bármelyik NXIVM-taggal kapcsolatba lépjen, és megkezdte a bírósággal a vádalkuja előkészítését a Daily Beast szerint.

Azonban a Buzzfeed és a korábban Raniere és a Bronfman nővérek alkalmazásában álló Parlato szerint nagyjából 100 követője bujkál most is mexikói, New York-i, Los Angeles-i és guatemalai birtokokon, és a szektáról több száz belső információt kiszivárogtató Parlato szerint van 30 olyan Raniere-fanatikus, akik képesek lennének az életüket is feláldozni a vezetőjükért. Kivéve Clare Bronfmant, aki állítólag vasmarokkal irányítja a szervezetet, mióta kihullottak mellőle a fontosabb társai. Parlato szerint az sem elképzelhetetlen, hogy tömeges öngyilkosságok kezdődnek Raniere bebörtönzése miatt, és az is egy jel, hogy épp New Yorkba tette a helyét a maradék fanatikus, ahol a rendőrség éppen előzetes letartóztatásban tartja Raniere-t.