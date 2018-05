A munka ünnepe az újabb kétharmad után

A Párbeszéd nem csak a Rómain, de a városligeti nagy rét közepén, egy standdal is jelen van. Korábban Karácsonyék külön majálisoztak, de most már szövetségben vannak ugye az MSZP-vel. Párbeszéd-politikus nincs a standnál. Így tehát végül is a Párbeszéd együtt is van az MSZP-vel, meg külön is, tisztára mint a mesében. Meg a valóságban.