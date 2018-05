Már hétfőn lezárják a Kossuth teret, a villamosvonalat és a rakpartot is

Térben és időben is kiterjesztette a Kossuth tér jövő heti lezárását az Országgyűlési Őrség. A honlapjukra felkerült legfrissebb intézkedési terv szerint

már hétfő este hatkor lezárják a parlament környéki teret, beleértve a 2-es villamos vonalát és az alsó rakpartot is.

Az nem változott, hogy a lezárás kedd délután kettőig marad érvényben.

Mint ismert, az áprilisban megválasztott parlamentnek másnap, május 8-án lesz az alakuló ülése. Eredetileg csak aznap reggel hattól délután kettőig lett volna elkordonozva a Kossuth tér (és csak kisebb területen), de az Országgyűlési Őrség a múlt hét második felében módosította a rendelkezést.

Az indoklásból nem derül ki, miért hozták előre 12 órával a parlament környékének elszigetelését, ahogyan az sem, hogy miért nőtt meg a lezárt terület nagysága. Az intézkedést továbbra is azzal magyarázzák, hogy a parlament „alakuló ülésével kapcsolatos hivatalos programok egy része kiterjed a Kossuth térre is”, illetve hogy az eseményen a képviselőkön kívül „több védett személy is részt vesz”. Ez azonban a korábbi lezárásos döntésben is így szerepelt.

Grafika: orszaggyulesiorseg.hu

Azt tudni, hogy keddre, az alakuló ülés idejére az áprilisi Mi vagyunk a többség-tüntetések szervezői tiltakozást szerveztek a térre, eredetileg délután 5-re, de azóta a kezdési időpontot már előrehozták. Igaz, azt még nem közölték, pontosan hánykor is kezdenek.

A Jobbik parlamenti frakciója szerdán pedig közleményt adott ki, amely szerint a képviselőik elbontják a parlament környéki kordont. A párt szerint „a nemzet főteréről nem lehet kirekeszteni a magyar embereket, a kormányellenes tüntetőket sem.”