A Fidesz megpróbálja magát a szavazatszámlálás vesztesének beállítani

A Fideszt érte a legnagyobb sérelem a szavazatok összesítése során, a Kúria döntésével elvettek a párttól feltételezhetően több ezer szavazatot és egy parlamenti mandátumot

- mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-nek.

Hidvéghi azt állítja, hogy a Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint több mint négyezer levélszavazatot nem vettek figyelembe és érvénytelennek nyilvánítottak a voksok összesítésekor arra hivatkozva, hogy azokat hagyományos borítékban küldték vissza, nem pedig az NVI által küldött borítékban.

Hidvéghi szerint az Alkotmánybíróság kimondta csütörtökön, hogy a Kúria az ügyben jogsértő és törvénytelen döntést hozott. A helyzet ehhez képest az, hogy Gulyás Gergely ugyan alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, azonban az Ab

"a Kúria végzése alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja".

Vagyis nem egészen az történt, amit a Fidesz kommunikálni igyekszik az ügyben, bár az Ab kifejtette, hogy nem illetékesek ennek a kérdésnek az eldöntésében. Az Ab indoklása itt olvasható.

Az esetet valószínűleg azért igyekszik ilyen hevesen és valótlanul magyarázni a kormánypárt, mert a napokban kiderült, hogy a Kúria két választókerületben is újraszámoltatta a szavazatokat, és arra jutottak, hogy kamupártokhoz húzták be az ellenzéki pártokra leadott voksokat.

Egyébként is érdekes a Fidesz részéről ez a Fideszt érte a legnagyobb sérelem kezdetű narratíva, ugyanis eddig éppen az derült ki, hogy a szavazatok összesítésekor elkövetett hibák minden nagy pártot hátrányosan érintettek (eltűntek listás szavazatok), kivéve a Fideszt nem. Tehát épp ellenkezője történt annak, amit most a harmadszor is kétharmadot szerző kormánypárt mond.

(Borítókép: Hidvéghi Balázs a Fidesz eredményváró rendezvényén nyilatkozik a köztévének 2018 április 8-án. - fotó: Németh Sz. Péter / Index)