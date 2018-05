Szavazzon, ki legyen 2018 önkéntese!

Havasi Zoltán, Budapest Bike Maffia: Alaptevékenységünk kezdetekkor adományok gyűjtése és annak szétosztása volt bringával, az utcán élő hajléktalan emberek számára. Az elmúlt 6 évben újszerű, kreatív projektek indításával társadalmi vállalkozásokat hoztunk létre, amelynek fő célja a folyamatos segítségnyújtás hajléktalan embereknek, rászoruló családoknak, vagy épp gyermekeknek. Segítő modelleket alkotunk, - amiből jelenleg fut 12 - és szeretnénk a jövőben alkotni. Mindemellett nagyon fontos, hogy propagáljuk az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás fontosságát.

Heti Betevő Egyesület: A Heti Betevő Egyesület fő vállalása, hogy tartalmas, éttermi minőségű vasárnapi ebédet biztosítson a rászoruló embereknek, melynek elkészítésére jó nevű éttermek vállalkoztak, az alapanyag költségeit pedig adományokból finanszírozzuk. Önkénteseink minden vasárnap süteményt és gyümölcsöt hoznak – ezzel tesszük igazi vasárnapi ebéddé ezeket az alkalmakat.

Mi adta a kezdő löketet?

Budapest Bike Maffia: A düh, ami speciel nálam kb. 10 éve csúcsosodott ki. A közöny, az apátia és a vaskos előítéletek egymással, vagy a rászoruló, elsősorban hajléktalan emberekkel szemben volt az, amiért érdemes volt elkezdeni és ma is beletenni rengeteg energiát, dolgozni azon, hogy ez megváltozzon.

Heti Betevő Egyesület: Az ötlet a Kisüzem – VII. kerületi bázisunk – szakácsának, Róder Andrisnak a fejéből pattant ki 2013 év végén, látva mennyit költenek az emberek szórakozásra, miközben egy sör árából egy adag tartalmas egytálételt lehetne főzni a nélkülöző embereknek. Meg is csinálták: először ötven adag meleg étellel indultak neki szűkebb baráti körben, most pedig már csak a hetedik kerületben háromszáz adagnál járunk, és lett a VIII. kerületben, Makón, Székesfehérváron és Pécsett is csoportunk.

Miért tartják fontosnak a munkájukat?

Budapest Bike Maffia: A projektjeinkkel és akcióinkkal emberek tíz-, sőt százezreit érjük el. Felelősséggel tartozunk a fiatalokért, akiknek a segítés szellemiségét kötelességünknek érezzük átadni, mert az iskolákban, az oktatásban ez nincs, vagy nagyon kevéssé van jelen. Az elmúlt években bebizonyítottuk, ha tettekkel mutatjuk meg, hogy hogy lehet segíteni, az tesz minket hitelessé ezért csatlakoznak folyamatosan hozzánk.

Heti Betevő Egyesület: Elsősorban a rászorulókért csináljuk, azokért az emberekért, akik talán már évek óta nem ettek egy igazán jót. Tévedés azt gondolni, hogy csak hajléktalan emberek állnak be a sorba: egyre több családos vendégünk van, és szomorú látni a kisnyugdíjasokat a dobozkáikkal várakozva. Ebben nem csak a fizikai szükséglet van, hanem lelki is – nagyon sok vendégünktől jött a visszajelzés, hogy milyen sokat számít az ő élethelyzetükben ez a hétről hétre átívelő rendszeresség, a jó szó, törődés. Arról nem is beszélve, hogy munkakeresésben, téli krízishelyzetekben meleg ruhákkal, ideiglenes szálláson való elhelyezésben is szoktunk segíteni nekik.

Hány fős a mozgalom? Kik a tagjai?

Budapest Bike Maffia: Az önkénteseink száma országosan 200 fő körül van. A csatlakozók, akik időszakosan eljöttek hozzánk azonban már ezres nagyságrend. Budapesten az állandó, háttérben vagy terepen kis híján száz önkéntesünk dolgozik, és nagyon hatékony a csapat.

Heti Betevő Egyesület: Csoportonként húsz-harminc önkéntes látja el a heti feladatokat, a vasárnapi osztás előkészületeit, illetve magát az ételosztás lebonyolítását. Ezen felül minden vasárnap fogadunk külsős önkénteseket. Csapatunk tagjai a lehető legkülönbözőbb foglalkozásokat űzik: tanár, grafikus, újságíró, vegyész, informatikus, fizikus és egyetemista is található köztünk, de nagyon nagy részt vállalnak a munkából nyugdíjas barátaink is.

Hány rászoruló embert érnek el?

Budapest Bike Maffia: Pontos mérésünk erre nincs, viszont az adományokat illetően vannak számaink. Noha nem vagyunk klasszikus értelembe vett ételosztó szervezet, csak tavaly több mint 100.000 adag ételt készítettünk vagy mozgattunk meg, több, mint 5 tonnányi tárgyi adománnyal együtt. Ez a szám országosan értendő.

Heti Betevő Egyesület: Heti szinten körülbelül ezer rászorulón tudunk segíteni, amióta működünk közel kétszázezer adag ételt osztottunk ki országos szinten. Ebbe nem is nagyon szoktunk belegondolni, ha elkezdünk számolni, mindig megdöbbenünk.

Milyen az adományozó attitűd Magyarországon? Változott-e az utóbbi időben?

Budapest Bike Maffia: Nőtt az elmúlt években és csak merem remélni, hogy ebben a Bike Maffiának is nagy szerepe van, hiszen azon kívül hogy propagáljuk az önkéntesség fontosságát, alapvető célunk az adományozási kultúra fejlesztése. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább szeretnének segíteni, csak nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. Mi igyekszünk ebben is partnerek lenni, de fontos kiemelni, hogy a kisebb cégek illetve a multik is egyre nagyobb számban adományoznak.

Heti Betevő Egyesület: Esetünkben az adományozásnak két módja van, lehet utalni a számlaszámunkra, illetve nagyon sok belvárosi kocsmában, bisztróban megtalálhatóak perselyeink. Örömteli, hogy vannak rendszeres utalóink, de ezen felül azt vettük észre, ha külön kérjük támogatói bázisunkat egy extra cél érdekében az adományozásra, akkor abban is aktívan részt vesznek. Ki utalással, ki azzal, hogy a hírünket viszi, így szerezve új támogatókat nekünk.

Milyen a kapcsolat az önkormányzatokkal, hatóságokkal? Mennyire segítik, vagy nehezítik a munkát?

Budapest Bike Maffia: Nem tartunk fent állandó kapcsolatot, de azt mindenképp el kell mondanom, hogy két belvárosi önkori a munkánk fontosságát mérlegre téve egy ízben támogatott minket. Látják a hasznosságát a BBM-nek, látják, hogy szívvel lélekkel tesszük amit teszünk és az ő segítségükre is vagyunk. Mivel mi nem foglalunk területet az adományok célba juttatásánál, így nem is kell engedélyt kérnünk, tehát itt sincs állandó kapcsolódási pont. A bázisunkat piaci alapon béreljük és a jövőbeni működésünket is úgy szervezzük, hogy függetlenítsük magunkat, természetesen átlátható formában.

Heti Betevő Egyesület: Ez a kapcsolat sajnos elég hullámzó, kéréseink hol meghallgatásra találnak, hol nem. Volt arról szó, hogy többé nem kapjuk meg a Klauzál téri területfoglalási engedélyt, bírságot is fizettünk már, de az utóbbi időben, körülbelül az esetek felében pozitív választ kaptunk az engedélyt illetően. Óriási szerencsénkre azokon a vasárnapokon, mikor nincs engedélyünk közterületi ételosztásra, egy közeli magánterület ad otthont nekünk, így eddig az elmúlt több mint négy év során egyetlen vasárnapot sem kényszerültünk kihagyni.

Mi volt a legmélyebben megmaradt pillanat? Mi volt a legnehezebben kivitelezett akció?

Budapest Bike Maffia: Nem leszek, meg nem is vagyok pátoszos, ez a BBM önkénteseire és a szellemiségünkre éppúgy nem jellemző. Viszont az, amikor egy majd kétméteres férfi az aluljáróban lemerevedve nézi, hogy fiatal bringás arcok ételt és takarót visznek, majd ennek hatására potyognak a könnyei, na az még nekem is sok volt. Kiderült, hogy két hete került az utcára, el sem akarta fogadni az adományokat elsőre. Az a pár perc az agyamtól a talpamig belém égett.

Heti Betevő Egyesület: Az egyik kedvencünk, mikor a téli mínusz fokokban állt egy vendégünk a sorban, nagyon vékony öltözetben és megjegyezte, hogy „de jó lenne egy meleg kabát”. Ahogy ez elhangzott, a következő pillanatban megjelent egy ismeretlen úr, kezében több kabát és vastag pulóver és elsőként ennek az úrnak nyújtott át egy tökéletes állapotban levő meleg kabátot, alázattal és szó nélkül, majd megfordult és elment. Mindannyian szavak nélkül maradtunk, a segítők és a rászorulók is – szóval vannak csodák, mi pedig elég gyakran vagyunk a szemtanúi ezeknek. Illetve talán a téli ruhaosztást emelnénk ki legnehezebben kivitelezett akció kategóriában, melyet a Te Adod projektünk kapcsán szerveztünk.

Milyen a kapcsolatotok más hasonló munkát végző civil kezdeményezésekkel?

Budapest Bike Maffia: Nagyon jó. Ebben a szegmensben nincs, vagy felesleges a versengés, legnagyobb marhaság lenne rivalizálni. Ennél fogva – ha tudjuk – segítjük egymást. A Bike Maffiával már korábban is többször kezdeményeztünk közös programokat, idén májustól indítjuk a Charity Fest-et, azaz az adományfesztivált, ahova a civil segítő szereplőket is várjuk. Fontos, hogy egy élménynap keretében ismerkedjünk, elősegítendő a közös munkát a jövőben.

Heti Betevő Egyesület: Figyelemmel kísérjük egymás tevékenységeit, megosztjuk az eseményeket, felhívásokat a közösségi oldalakon – ez a minimum. Az egyik télen, amikor a krízis időszakban a Budapest Bike Maffia jó szokása szerint takarókat gyűjtött a hajléktalan embereknek a HB stábja úgy döntött, a támogatóink pénzének egy részét arra fordítja, hogy vásárol meleg hálózsákokat, és odaadja a BBM bringásainak, vigyék el az utcán élő embereknek. Vannak közös projektek is, ilyen a Food Angels önkénteseivel való együttműködés, akik körülbelül kéthavonta vállalják a hetedik kerületi főzés konyhai lebonyolítását. Múlt héten pedig kiderült, hogy új raktárra van szükségünk, és Zoli (Havasi Zoltán, BBM) azonnal felajánlotta, hogy hozzájuk mehetünk, tudnak biztosítani néhány négyzetmétert a saját raktárukban

Mik a civil lét nehézségei?

Budapest Bike Maffia: A források megteremtése a civil szegmensben nagyon nehéz feladat. Ma Magyarországon több tízezer civil szervezet van, ennek kb 5-7 százaléka, amelyik ténylegesen is el tudja látni a feladatát és ebben nagy szerepe van a pénzügyi források hiányának. Én azt gondolom, hogy egy erősen brandingelt szervezet képes a hosszú távú fennmaradásra erős önkéntesbázissal, akik képesek újítani, a figyelmet fenntartani, hitelesek maradni és így adományozókat találni. Ha ez megvan, akkor is nulla-huszonnégyben kell foglalkozni az ügyekkel, hogy reális legyen a jövőkép a fennmaradásra.

Heti Betevő Egyesület: A bizonytalanság. Hogy bár van egy állandó támogatói bázisunk, ugyanakkor semmi sem biztos. Mi (vagyis igazából a rászoruló vendégeink) az emberek jóindulatától függünk, nincs más forrásból fakadó bevételünk. A nyári hónapok például mindig nehézkesebbek, ezt az utalások számából szoktuk érzékelni, pedig ételre mindig szükség van. Folyamatosan előre gondolkodunk annak függvényében, hogy melyik forgatókönyv valósul meg, milyen akciókkal tudunk még több embert mozgósítani. Erre megvannak a kész tervek, de természetesen nem lehet biztosra menni. De a civil, önkéntes lét ilyen; igyekszünk a bizonytalanságot - amennyire csak lehet – csökkenteni, természetesen anélkül, hogy függetlenségünket, elveinket feladnánk.

