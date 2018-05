Kutyák rátámadtak egy nőre, és kiharaptak belőle egy darabot

Mindszenten nem először történt kutyatámadás az utóbbi időben, de most emberre támadt egy eb, írja a Délmagyar.hu. A 28 éves nőt május elsején reggel fél kilenckor támadták meg a harcikutyák, amikor a nevelőapjával költözködtek az egyik utcából a másikba. A nevelőapa, Bánlaki Imre az egyiket megrúgta, az arrébb szaladt, de másikat hiába ütötte, rúgta, "csak tépte, marta Anitát".

Az mentette meg a nőt, hogy a kiabálásra az egyik közeli házból kirohant egy egy fiatalember, és egy vasrúddal rávert a kutya fejére, mire az elfutott. A Délmagyarnak egy szomszéd több támadásról beszélt, kézbesítőre, és a saját gazdájukra is rátámadtak a kutyák.

A nőhöz mentőhelikopter is érkezett. A szomszéd szerint "a hősiesen viselkedő fiatalember sem véletlenül nyúlt a vasrúdért. Elő volt készítve, mert úgy tudjuk, már korábban is szükség volt rá a kutyák miatt".

A nőt Szentesen jelenleg is ápolják, fájdalmaira gyógyszert kap, de a lapnak nyilatkozva kiderült, hogy "lelkileg is nagyon összetört". A kutyák a bal combját, a lábszárát és a lábfejét is marcangolták. A bal kezén két ujja, a jobbon pedig egy be van kötve. "Utóbbi sérüléseket akkor szerezte, amikor megpróbálta szétfeszíteni a harci kutya száját" - írja a lap.

"A vasrudas férfi az utolsó pillanatban ért oda. Nem tudom, mi lett volna, ha a mellkasomat, arcomat is szétszedi. Halálfélelmem volt. Azt mondták, a combomból egy izomdarabot is kitépett. Nem tudok lábra állni. A sérüléseim örökre látszani fognak", mondta a fiatal nő.

A kutyák gazdája egy 26 éves férfi, aki ellen a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségének gyanúja miatt nyomoz.