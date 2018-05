Magába fordult Portik a börtönben, a Gyárfás-ügy csak rontott a helyzetén

Portik Tamás a börtönben teljesen „magába fordult”, nem nagyon lehet vele kommunikálni s az ügyekről egyeztetni - ezt mondta az egykori olajmaffiózó egyik ügyvédje, Bólyai János a Magyar Időknek. A Prisztás József megöletéséért 15, a Boros Tamás meggyilkoltatásáért 13 év fegyházra ítélt Portik Tamásnak a depresszióját a folyamatban lévő többi ügy, így a Fenyő-gyilkosság is csak súlyosbítja - állítja a lap.

Mint ismeretes, a Fenyő-ügyben Portikot nem ítélték el, viszont márciusban Gyárfás Tamást és őt is felbujtással gyanúsították meg a rendőrök. A napokban azzal is meggyanúsították, hogy ő adott utasítást Tanyi Györgynek, lője le Lakatos Csaba fogathajtót. Lakatos túlélte a merényletet, Tanyi jogerősen 11 év fegyházat kapott a tettéért. A Magyar Idők hangsúlyozta: amennyiben Portikot a két újabb bűncselekmény miatt is elítélik, a korábbihoz hasonló nagyságú, összesen mintegy harmincéves fegyházbüntetésre számíthat.

Bólyai János és Szikinger István csak a már jogerősen lezárult ügyekben védik Portikot, akit a családja megbízásából rendszeresen látogatnak a börtönben.

De velük se nagyon kommunikál az egykori maffiózó, Portik még azt sem mondta meg, hogy a két új ügyben ki a védője.

A Magyar Idők szerint egy másokra, például Gyárfás Tamásra tett terhelő vallomása meggyorsíthatja a végkifejletet, a Fenyő János megöletésére való felbujtással gyanúsított sportvezető elleni, a jelenlegi állapot szerint várható ítélet meghozatalát.

Portik ismételt kihallgatásainak meghiúsulása pedig kedvező lehet a védelem számára.

Portik már jogerősen elítélt fogvatartott, így a börtönpszichológusok oldani próbálják a depresszióját, a rácsok mögött eddig eltöltött hat év azonban vízválasztó, ahogy megy előre az idő, egyre inkább megváltozik a személyisége. Kriminalisták szerint Portik személyiségváltozása lényeges a folyamatban lévő ügyekben - írja a lap.