Budapest legnagyobb kacsacsaládmentése kollégánkkal és a legjobb fej rendőrökkel

Zách Dániel totalcaros kollégánk a Facebookra töltött fel néhány fotót, amin első ránézésre csak annyi látszott, hogy egy kacsacsalád jön-megy a kocsik alatt, utakon, síneken, és közben ketten próbálják terelgetni őket. Felhívtam, mondja el, mi ez az egész, és a nap legszebb története kerekedett ki belőle.

„Ebédelni készültem, és épp az Árpád fejedelem útján bringáztam, amikor a Zsigmond térnél egyszer csak láttam egy villogó rendőrautót leparkolva, mellette két rendőrrel, akik egy kacsacsaládot terelgettek, hogy ne menjenek le az útra" – meséli Dani, aki látva a helyzetet, megállt, és letette a biciklijét. Mint később kiderült, a rendőrök nem a kacsák miatt voltak a helyszínen, hanem egy unokázós csalási ügyön dolgoztak, a kacsacsalád megjelenése és veszélyes akciójuk arra kényszerítette a rendőröket, hogy osszák meg erőforrásaikat.

„Letámasztottam a biciklit, mindenki pánikban volt, a kacsák nagyon le akartak menni az útra” – mondja Dani, és hozzáteszi, hogy ez itt ráadásul különösen veszélyes, hiszen egy kétszer háromsávos útról van szó. Ekkor azt találták ki, hogy az egyik rendőr leállítja a forgalmat, amíg Dani áttereli a családot az úton.

„Szerencsére mindenki megállt, az autósok fotóztak, mindenki tette a kötelességét.”

Miután túl voltak az úton, a kacsacsalád megérkezett a HÉV-vágányokhoz. „Félő volt, hogy ha bejutunk a kerítésen belülre, akkor valakit el fog csapni a HÉV, de nem így történt" – mondja. Az orruk előtt ment a Szentlélek tér felé egy szerelvény, viszont a Batthyány tér felé tartó másik nem érkezett még meg. És itt volt tíz percük, amíg egyik irányba sem jött HÉV-szerelvény, de nekik ez a tíz perc elég hosszúnak tűnt.

„A kerítésen túljutva ugyanis kiderült, a kiskacsák nem tudnak felmászni a sínekre, az anyukájuk pedig nem tud segíteni nekik.”

Félő volt, hogy túl sok időt töltenek ezen a veszélyes szakaszon, és valaki meg fog sérülni. De ekkor egyikük megpillantott egy kartonpapírdarabot. Azzal sikerült átpakolni a kiskacsákat a síneken. Egyik sín, második sín, harmadik sín, negyedik sín.

Miután nagy nehezen átjutottak a két vágányon, és túljutottak a másik oldali kerítésen is, újabb nehézség jött. Nem is csak az, hogy ott egy kétsávos rakpart, forgalommal, hanem hogy a tojó teljesen kimerült, és Dani állítja, izzadt, a csőrén izzadságcseppek gyöngyöztek. Nem akart továbbmenni, lekuporodtak egy fa tövébe. Pedig már nagyon kevés választotta el őket a Dunától.

Akkor a rendőr, akivel addig végigcsinálták az egész mentőakciót, kitalálta, hogy vizet hoz a Dunából a kacsáknak, hátha attól összeszedik magukat. Lement a partra, és óriási szerencséjére lent talált is egy kis edénykét, amiben vizet hozott. De végül nem akartak inni belőle, a fáradtság mellett rémültek is voltak a kacsák, tőlük is tartottak. Végül újra a kartonpapírt használták, hogy továbbtereljék őket.

A rendőr újra kiállt az útra, hogy leállítsa a forgalmat, míg Dani elkezdte terelni a kacsákat a Duna irányába.

Így végül a család átjutott az úton, és lementek a vízhez, az egyik kiskacsa ezt már gurulva tette meg.

„A csávó egy hős”

– mondta a végén Dani a rendőrről, akivel végigcsinálták az egészet.

És itt végig is nézheti az akciót: