Megvan, miért halt le a választási iroda honlapja a választás napján

"Befejeződött a független szakértői vizsgálat a választásnapi, átmeneti honlapleállással kapcsolatban" - írja közleményében a Nemzeti Választási Iroda. Mint ahogy azt meg is írta mindenki, és jó páran tapasztalták is: a választás napján elérhetetlen lett a valasztas.hu már a részvételi adatok közlése idején. Majd elindították a fapados verziót, amin például a korábbi választási adatok nem is voltak elérhetők.

A Nemzeti Választási Iroda közleményében most azt írja, április közepén bízták meg az Ernst & Young Tanácsadó Kft-t, hogy vizsgálja ki a választásnapi, átmeneti honlapleállás okait. A vizsgálat most befejeződött, és a következő derült ki:

"a www.valasztas.hu és a kiszolgáló környezet konfigurációs és erőforrás-biztosítási okokból nem bírta a megnövekedett terhelést, így az NVI elnökének döntését követően átállás történt a tartalékportálra, amely attól kezdve probléma nélkül látta el a lakossági tájékoztatást"

De nézzük részletesen a közleményt: