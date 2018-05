Előállt a belvárosi időközi közös ellenzéki jelöltje

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a baloldalon, hogy induljanak a pártok közösen a Fidesz ellen. Szerdán volt egy tárgyalási forduló, amelyet a résztvevők "konstruktívnak" értékeltek, sőt, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes szerint mindenki "tök jó fej" volt.

A megbeszélések eredményéről eddig nem derült ki semmi, ám most egy résztvevő előállt egy konkrétummal.

Szabadai Viktor, a Liberálisok választmányi elnöke indul az V. kerület 4-es számú választókörzetében.

Ezt a Fodor Gábor-féle Liberálisok közölték péntek délután. A Belvárosban azért kell időközit tartani, mert Böröcz László alpolgármester, a Fidelitas elnöke parlamenti képviselő lesz. Így a jogszabály miatt le kell mondania az egyéni önkormányzati képviselői posztjáról.

"A Liberálisok a napokban megállapodást kötöttek az MSZP-vel és a Párbeszéddel az időközi önkormányzati választásokkal kapcsolatban is. Megállapodtunk abban, hogy Budapest V. kerületének 4-es számú egyéni választókerületében Szabadai Viktor indul, és előrehaladott tárgyalások folynak arról is, hogy az ellenzék a Liberálisok jelöltjét támogassa a július 8-i időközi választáson." - közölte a párt. Vagyis Szabadait a bejelentés szerint már három párt támogatja, vagyis a Liberálisok szerint jó eséllyel ő lesz a közös balos jelölt is a körzetben.

Megállapodás van arról is, hogy a "Változás Szövetsége" (nem tudni egyelőre, pontosan hány pártot fed le ez az elnevezés) "a józsefvárosi időközi polgármester-választáson közös civil jelöltet állít, a XV. kerületben pedig Németh Angélát, a jelenlegi alpolgármestert támogatjuk, amennyiben a jelölt a többi ellenzéki párt támogatását is élvezi."

Őrsi Gergely, a budapesti MSZP alelnöke viszont ezután tompította ennek a bejelentésnek a véglegességét. Azt nyilatkozta az Indexnek, hogy "valóban tárgyalunk arról, hogy az időköziken mindenhol egy közös jelöltet indítsunk, egyelőre még nincsenek végleges döntések. Az V. kerületben a tárgyalások elején járunk, a helyi szervezetet is bevonva hozzuk meg a döntést, és utána tudunk nyilatkozni." Vagyis a szocialista nyilatkozat alapján még nem lefutott meccs, hogy Szabadai lesz a közös jelölt.

A Liberálisok politikusa, Szabadai Viktor egykor az SZDSZ-ben politizált. 2006-ban önkormányzati képviselőnek választották a XIII. kerületben, majd 2008 és 2010 között a Fővárosi Közgyűlés tagjaként dolgozott. Jelenleg a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke és a párt fővárosi programjának koordinátora.

FRISSÍTÉS!

A Liberálisok később közleményben pontosították, hogy Szabadai Viktor "a Magyar Liberális Párt Országos Ügyvivő Testületének határozata alapján lesz az V. kerület 4-es számú választókerületének egyéni képviselő-jelöltje. Ugyan még nincsenek megállapodások, a Liberálisok őszintén remélik, hogy a hamarosan – július 8-án - sorra kerülő választáson sikerül egy ellenzéki jelölt mögé felsorakoznia a teljes demokrata ellenzéknek, és ezzel irányt mutatni a következőkben megrendezendő polgármester-, és önkormányzati képviselő-választásokra is."

Vagyis a liberálisok egy picit előreszaladtak a bejelentéssel, Szabadai mások általi támogatása még nem dőlt el.

(Borítókép: Szabadai Viktor a Liberálisok budapesti választmányi elnöke nyilatkozik az előrehozott polgármester-választásokról tartott ellenzéki egyeztetés után Budapest belvárosában 2018. május 2-án. - f otó: Koszticsák Szilárd / MTI)