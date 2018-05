Rogán Antal kapja meg a turizmust

A fideszes Gulyás Gergellyel, a Lázárt a Miniszterelnökség élén váltó képviselővel a kormánybarát Mandineren jelent meg interjú, ebben a nagy megfejtéseken túl mond néhány konkrét újdonságot is az új kormánnyal kapcsolatban.

A Miniszterelnökség átalakítása

Az interjúban Gulyás elmondja, hogy a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, és egyben Gulyás helyettese a Századvégből érkező Orbán Balázs lesz, aki a stratégiaalkotásért lesz felelős. A jövőben az európai uniós ügyek, az európai intézményekkel való kapcsolattartás a Miniszterelnökséghez fog tartozni, és a terület fontossága miatt havonta lesz külön tematikus kormányülés. Sőt, az eddigi egy helyett két államtitkár is lesz itt: Takács Szabolcs jelenlegi államtitkár mellett Varga Judit is államtitkár lesz. Varga tíz éve dolgozik az Európai Parlamentben.

Emellett marad a területi közigazgatás mint miniszterelnökségi feladat, amit Tuzson Bence, jelenlegi kommunikációs államtitkár fog vezetni. "Létrejön egy Budapestért és az agglomerációért felelős szervezeti egység is a Miniszterelnökségen, amelyet Fürjes Balázs fog vezetni. A Miniszterelnökséghez tartozik majd a Modern Városok Program, valamint az újonnan induló Modern Falvak Program, ezért a területért kormánybiztosként Gyopáros Alpár csornai képviselőtársam lesz felelős. A minisztérium közigazgatási államtitkára pedig Janó Márk lesz, aki jelenleg a frakció szakmai osztályának a vezetője" - mondja Gulyás.

Természetesen marad a Kormányinfó

Lázár János, amikor elbúcsúzott a Miniszterelnökségtől, és az általa indított Kormányinfótól, akkor utóbbihoz némi éllel hozzáfűzte utódjára utalva, hogy „én 112 kormányinfót tartottam, hajrá!”. (Ez még azelőtt volt, hogy arról is beszélt, többen drukkoltak, hogy kiessen a kormányból). A kormányinfós megjegyzésre rá is kérdeztek friss utódjánál, aki természetesen még csak nem is kihívásnak látja ezt a mondatot, hanem biztatásnak: "Nem kihívást látok benne, hanem biztatást, amely egy, a bajtársiasság erényeit megjelenítő pártban üdvözlendő, és hálás is vagyok érte" - mondja Gulyás, aki "természetesen" folytatja a kormányinfókat.

A friss miniszter arról is beszélt, hogy a frakcióvezetőséget most könnyebb szívvel hagyja ott, mint annak idején a törvényalkotási parlamenti alelnökséget, és amikor arról beszélt korábban, hogy nem szeretne miniszter lenni, akkor igazából az igazságügyi miniszterségre gondolt.

Rogáné a turizmus

Rogán Antal beszélt először arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök alá tartozik és az ő közvetlen irányításával működik majd egy új közigazgatási egység, a Miniszterelnöki Kormányiroda, amely a kormány döntéseinek előkészítését és végrehajtását felügyeli. Gulyás erről most azt mondta, "a miniszterelnöki kormányiroda a napi kormányzati munka szervezéséért, a döntések előkészítéséért és végrehajtásáért lesz felelős, tehát a kormányzással kapcsolatos szervezési és végrehajtási feladatok közvetlenül a miniszterelnök irányítása alá kerülnek".

Rogán Antalról és az általa vezetett Miniszterelnöki Kabinetirodával kapcsolatban megjegyezte, továbbra is ő a miniszterelnök kabinetfőnöke. De emellett Rogán portfóliója a turizmussal fog bővülni. Rogán jó ideje dolgozott már ezen.

A kormánynak 100%-ig igaza volt abban, amit a migrációról állított

Az interjúban rákérdeznek a korábban többször előkerülő dologra, hogy mi lesz a bíróságokkal, illetve az OBH-val. "A bíróságok igazgatásának központi feladatai maradnak az Országos Bírósági Hivatalnál vagy átkerülnek az Igazságügyi Minisztériumhoz vagy a Miniszterelnökséghez?" - szól a kérdés, amire Gulyás azt válaszolja:

Semmilyen törvénytervezet nincs a frakció előtt vagy a kormány előtt. Nekünk az az érdekünk, hogy stabil, független, jó színvonalú bíráskodás legyen Magyarországon. Ha bármit lehet javítani a helyzeten, akkor azon érdemes gondolkozni, de kész tervekről, vagy koncepcióról nem tudok.

Gulyás azt is elmondja, hogy nem igaz, hogy a kétezer főnél kisebb településeken teljesen megszüntetik az önkormányzatiságot.

A kérdésre pedig, hogy a Fidesz tényleg lemondott-e az értelmiségről, Gulyás azt mondja, nem, nem mondtak le az értelmiségről, sőt, szerinte az értelmiség is őket támogatja.

Majd kérdésre arról is beszél, hogy sok kritika érte a kormány kampányát, annak is a migrációval kapcsolatos végtelenül leegyszerűsített üzeneteit. Gulyás azt mondja: