Nem engednek a TEK-nek a kormányellenes tüntetés szervezői

A választások utáni két nagytüntetést rendező Mi vagyunk a többség csoport nyilvánosan reagált arra, hogy a TEK a következő tüntetés napján, kedden, körbezárja a Kossuth teret.

"Nem engedünk a TEK önkényének! Nem hagyjuk, hogy több száz méterrel odébb tolják a délelőtt 10 órai társtüntetésünket. A rendőrségnek kötelessége biztosítani a bejárást a másfél hete elfogadott Alkormány utcai tüntetési helyre. Ha kell bíróságra megyünk. Ha pedig a bíróság a TEK pártjára állna, akkor a lehető legközelebbi helyszínre már bejelentést tett a társtüntetésünk főszervezője" – írja vasárnapi közleményében a Mi vagyunk a többség.

Mint korábban írtuk, az Országgyűlési Őrség úgy határozott, hogy május 8-án, az országgyűlés alakuló ülése miatt, reggel hat órától legkésőbb délután kettőig lezárja a Kossuth teret. Ám aznap este hattól rendezik meg a Mi vagyunk a többség harmadik tüntetését, amelynek lesz egy társtüntetése is délelőtt tíz órától, amikor a képviselők is a Parlamentben vannak. Ennek a délelőtti tüntetésnek a védelmében szólalt fel most a Mi vagyunk a többség csoport.

Kedd hajnalra ráadásul élőláncot is hirdettek a Parlament köré, mire az Országgyűlési Őrség térben és időben is kiterjesztette a Kossuth tér jövő heti lezárását. A honlapjukra felkerült intézkedési terv szerint már 7-én, hétfő este hatkor lezárták volna a Parlament környékét, beleértve a villamos vonalát és az alsó rakpartot is. Lezárt alsó rakparttal pedig nehéz lenne élőláncot vonni a Parlament köré, írtuk már a szombati cikkünkben is.

A Mi vagyunk a többség csoport vasárnapi közleményében azt kéri a szimpatizánsaitól, hogy csatlakozzanak a 10 órai és a 18 órai tüntetésekhez is.