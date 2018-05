Az Ázsia Bt. boltjába is került a szennyezett fűszerköményből

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) már április végén is jelezte, hogy csattanó maszlaggal szennyezett fűszereket kellett visszahívnia több gyártótól. Most kiderült, hogy a Vámház körúton található Ázsia Bt. polcaira is került 50 illetve 500 grammos kiszerelésben a mérgező köményből.

A kiszerelésen kívül minden fontos információ megtalálható a Nébih honlapján, így többek között az is, hogy a bevizsgált, szennyezett fűszerek szavatossága idén december 31-én jár le. Ha ilyen fűszere van, semmiképpen se fogyassza el. A Nébih azt tanácsolja, hogy amíg felderítés alatt áll, hogy pontosan milyen boltokban lehet a szennyezett fűszerekből, inkább szemes köménymagot használjon mindenki, és azt is válogassák át használat előtt.

