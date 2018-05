Felpörögnek az események a Kossuth tér környékén

Tüntetés, élőlánc, TEK-zárás, kordon és kordonbontás, esetleg meglepetésszerű szalagkordon+rendőrsorfal – sűrűnek ígérkezik a hétfő délutántól kedd délutánig tartó időszak a Parlament körül.

A Kossuth tér lezárásáról április 24-én döntött az Országgyűlési Őrség arra hivatkozva, hogy a parlament keddi alakuló ülésén a külföldi és magyar védett személyek részvételével tartandó hivatalos programok egy része kiterjed a Kossuth térre is, így erre mindenképp szükség van. Aztán ezt a lezárást időben és térben is kiterjesztette 26-án.

Hogy mi lesz a Kossuth téren tartandó hivatalos program, ami miatt mindenképp lezárásra van szükség, azt egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy a Fidesz-frakció az alakuló ülésekkor hagyományosan együtt érkezik a Parlamentbe, majd az ülés után az épület előtt csinálnak egy csoportfotót is. Ez egyébként négy éve is így volt, lezárás is volt, a Jobbik akkor is csak a 2-es villamoson túl tudott demonstrálni.

A jelenleg hatályos lezárási határozatban az áll, hogy hétfőn 18.00-tól indul a zárás, így valószínűleg a munkálatokat már délután elkezdik. A lezárt terület (kékkel) pedig így néz ki (az eredetileg tervezett lezárás pirossal):

De nemcsak az Országgyűlési Őrség készül, hanem a Terrorelhárítási Központ (TEK) is. Ők pénteken találták ki, hogy kedd 0 órától 11 óráig zárják le a környéket, sokkal nagyobb területen, mint az Országgyűlési Őrség. Mivel az ülés 10.00-tól kb. 14.00 óráig tart, ez nagyjából azt jelenti, hogy a TEK az érkező politikusok dolgát könnyíti meg, a távozókét már nem.

A TEK-lezárás azonban kicsit mást jelent, mint a parlamenti őrség kordonhúzása. Hogy pontosan mit, az itt olvasható: nagyjából azt, hogy az adott területen belül a TEK az úr, azt vizsgál, ellenőriz, korlátoz, zár le, tilt ki, amit és akit éppen akar, írásos utasítással még magánlakásba is bemehet, de nincs általános belépési tilalom. A területe pedig a következő:

Kiszorítósdi

Lesznek eközben kormány- és kordonellenes demonstrációk és akciók is, amelyek ráadásul folyamatosan változtak az újabb és újabb állami lezárások hírére. Nézzük előbb időrendben, ki mit, mikor tervezett, aztán jöhet az összefoglaló, hogy végül akkor mi is lesz:

Az április 21-i kormányellenes nagytüntetésen a szervezők bejelentettek egy Kossuth téri demonstrációt május 8-ra, délután 5 órára. Ez aztán egy órával későbbi kezdésre módosult. A rákövetkező napokban elkezdtek szerveződni további kisebb-nagyobb akciók is. Például élőlánc a Parlament köré kedd kora reggelre, vagy „társtüntetés” az Alkotmány utcához délelőtt 10-re. Az Országgyűlési Őrség bejelentette a Kossuth téri kordonozás 1.0-t. Ez még csak a Parlament előtti térre vonatkozott, és csak kedd 8.00-tól 14.00-ig. Két napra rá „a helyzet változására való tekintettel” jött az azóta is hatályos kordonozó határozat 2.0, térben és időben is kiterjesztve az első verziót, hétfő 18.00-től kedd 14.00-ig. A Jobbik közölte, hogy le fogja bontani a Kossuth téri kordont. Ha úgy akarják csinálni, mint a Fidesz 2007-ben, akkor konkrétan a parlamenti ülésről fognak kivonulni. A Zoom úgy értesült: elképzelhető, hogy látványosan bontható fémkordonok helyett egy szalag lesz, rendőrökkel megerősítve. Május 4-én a TASZ közölte, hogy pert nyertek, közlésük szerint igenis lehet élőlánc a Parlament körül, még az Országgyűlési Őrség zárása ellenére is. A kedd délutáni nagytüntetés szervezői bejelentették: nem hagyják, hogy a délelőtti társtüntetésüket kiszorítsák az Alkotmány utcai, másfél hete bejelentett helyszínről. Az élőlánc pedig a legfrissebb Facebook-kiírás szerint már hétfő este 6-kor elkezdődik, legalábbis a gyülekezés mindenképp.

Mi lesz tehát?

Akkor összefoglalva:

Egyrészt magát a teret, méghozzá a jó tágan értelmezett Kossuth teret hétfőn délután 6-kor lezárja az Országgyűlési Őrség: se ki, se be. Ugyanekkor elkezdődik az élőláncos kormányellenes gyülekezés. Éjfélkor a TEK is beszáll a lezárásba, de ez nem jelent automatikus átjárási tilalmat, inkább azt, hogy gyakorlatilag az egész környéket kontrollálni fogják.

Kedden délelőtt tízkor elkezdődik az alakuló ülés, ugyanekkorra meg van hirdetve egy tüntetés, majd elválik, hogy hol és milyen formában tud ez megvalósulni, egyelőre megjósolhatatlan, ki lesz a győztes a demonstrálók, TEK, Országgyűlési Őrség, bírósági ítélet négyszögben.

Aztán megszűnik a TEK-es lezárás kedd délelőtt 11-kor, a parlamenti őrség kordonos lezárása pedig 2-kor, így zavartalanul jöhet délután 6-kor a pár ezresnek ígérkező tüntetés a Kossuth téren.

Borítókép: Bődey János / Index.