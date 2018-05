A díjakat négy kategóriában adták ki, világszerte több mint száz ország vett részt a megmérettetésen, írta az MTI.

Ám Magyarország volt az egyetlen, amely két kategóriában is Best Practice (Legjobb gyakorlat) -díjat nyert: a pedagógusok informatikai ismereteinek továbbképzését és az IT biztonság a társadalmi felelősség oktatásba való beemelését megcélzó mindkét program nyert a saját kategóriájában.

Az előbbi modul a nem informatika szakos pedagógusoknak segít felhasználni a modern technika lehetőségeit a tanításban, míg az utóbbi az internetes zaklatás és adatlopás problémáira irányítja rá a figyelmet.

Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója elmondta: