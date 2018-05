Keddtől csapadékosabb idő lesz

Keddtől visszatér a záporos, zivataros idő, napsütésből azonban továbbra sem lesz hiány, írja az Időkép.

Kedden a nap nagy részében mindenütt napos időre van kilátás, záporok azonban már a nap elejétől is kialakulhatnak az északi megyékben. A nap folyamán sokfelé számíthatunk záporokra, de zivatarokra is jó esély van, főként az ország északi felén és a Dunántúlon dörrenhet meg az ég. Zivatarok környezetében viharos széllökések, felhőszakadás, kevés helyen akár apró szemű jégeső is előfordulhat. A keleties szél a zivataroktól függetlenül is többfelé megélénkülhet. Hajnalban 7-13 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk.

Szerdán a déli és dunántúli tájakon ködösen, párásan indulhat a reggel. Napközben a napsütéses órákat követően intenzív lesz a gomolyfelhő-képződés, délután északon és a középső országrészben számíthatunk zivatarok kialakulására, kisebb záporok azonban bárhol előfordulhatnak. Napközben 22-28 fok lesz. Csütörtökön visszatér a nyáriasan meleg idő, a maximum-hőmérséklet újra többfelé megközelítheti a 30 fokot.