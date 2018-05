Kásler a keresztényi és nemzeti értékek elmélyítését tekinti legfontosabb feladatának

Az Emmi leendő minisztere, Kásler Miklós interjút adott a Magyar Időknek, amiben azt mondta, hogy a klasszikus emberi, keresztényi és nemzeti értékek képviseletét, elmélyítését és átadását tekinti a humán tárca legfontosabb feladatának. Arra a kérdésre, hogy miért fogadta el Orbán Viktor felkérését, azt válaszolta, hogy

sorsfordító időket élünk, egy új világrend formálódik. Ezekben a hónapokban, években különösen fontos, hogy egy nemzet fel legyen vértezve azokkal az értékekkel, amelyek segíthetik abban, hogy a változó időkben is biztos talajt érezzen a lába alatt. Azokkal a klasszikus, évszázadok által megszűrt és fennmaradt emberi, keresztényi és nemzeti értékekkel, amelyek mindig is az övéi voltak, csak nem találkozott velük, mert hosszú évtizedekig nem vagy nem kellő mélységben jutott hozzájuk. Magam is a miniszterelnök úrhoz nagyon hasonlóan gondolkodom ezekről a kérdésekről. Ő úgy ítélte meg, hogy ennek az értékrendnek a képviseletére, elmélyítésére, átadására a humántárca vezetőjeként én talán alkalmas lehetek. Ezt rendkívüli módon megtisztelőnek éreztem, és megpróbálok ennek a feladatnak a legjobb tudásom, tapasztalatom szerint megfelelni.