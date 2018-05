Szijjártó Péter elküldte a Soros-tervet az osztrák államfőnek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megküldte az osztrák államfőnek a Soros-terv pontjait, mert Alexander Van der Bellen a közelmúltban azt állította, hogy Soros Györgynek nincs köze az Európába irányuló bevándorlási hullámhoz – írja az MTI.

Az Országgyűlés megalakulása után egy nappal kétségtelenül nincs fontosabb dolog, mint tájékoztatni szomszédainkat Soros György veszélyes tervéről, főleg akkor, ha történetesen az adott ország, ebben az esetben Ausztria államfője korábban kifejtette, hogy márpedig szerinte Soros Györgynek nincs köze a bevándorlási hullámhoz.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az elmúlt hetekben Ausztriában is a politikai viták középpontjába került a Soros-terv, most pedig remélhetőleg megváltozik majd az osztrák államfő véleménye, hiszen ő is megkapta a Soros-terv pontjait, így már ő is tudja, hogy

Soros György maga használja a terv szót;

Soros György részletesen leírja, hogy migránsok millióit akarja behozni Európába, majd szétosztani;

Soros György fel akarja számolni a nemzeti határokat;

Soros György szerint az Európai Uniónak jelentős összeggel kell támogatnia a migránsok betelepítését, és ezt a pénzt a tagállamoktól kell elvonni.

Emellett Van der Bellen most már azzal is tisztában lesz, hogy Magyarországon nagy vitákat váltott ki a Soros-terv, majd a magyar emberek az áprilisi parlamenti választáson egyértelműen az ország biztonságának és szuverenitásának megvédése és a migráció megállítása mellett döntöttek.

Ha Alexander Van der Bellen egy migránsokkal elárasztott Ausztriát szeretne, akkor erről majd az osztrák választóknak kell elszámolnia. A magyar kormány nem migránsokra, hanem békében és biztonságban élő magyar családokra akarja építeni az ország jövőjét

– összegezte Szijjártó korábbi reakcióját az államfő gondolataira a közleményt küldő Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkára.