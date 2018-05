Orbán mecsetet akart építeni, aztán jött a válság

Két külföldi médium budapesti tudósítója vitázik egymással a csütörtöki Heti Válaszban. Kálnoky Borisz (Die Welt) és Nick Thorpe (BBC) évtizedek óta élnek és dolgoznak Magyarországon, a cikkben pedig a migrációs válság hazai belpolitikára gyakorolt hatásait elemzik.

Az egyik legmeglepőbb állítás Thorpe-tól hangzik el, aki azt mondja, hogy a kerítésépítés fokozta az Európa felé irányuló bevándorlást.

2015. június közepén átlagban napi 3-400 ember kelt át a déli határon. Szijjártó Péter 16-án bejelentette a kerítést. Beszéltem azokkal az emberekkel a határon, megkérdezdtem, miért most jönnek. Rengetegen mondták: mert hallották, hogy kerítés épül, tehát ez lehet az utolsó esélyük.

Kálnoky szerint Merkel is le akarta zárni a német határt, de mivel az nem schengeni határ, erre nem volt lehetősége. A tudósító szerint a német kancellárt két dolgot szeretett volna: amit csinál (esetleges határlezárás) ne legyen illegális uniós szinten, valamint ne legyen negatív médiavisszhangja.

"Ezt nem tudták garantálni neki, ő pedig nem volt elég bátor, hogy vezetőként viselkedjen. Inkább PR-akció mellett döntött, és ismételgetni kezdte, hogy "Megcsináljuk!". Ami nem volt igaz" - mondta Kálnoky, amihez Thorpe hozzátette, hogy azon a nyáron Merkel volt az egyedüli európai vezető, aki tett valamit a kontinens keresztény gyökereinek megvédéséért.

Nagyot fordult a világ

Az interjú egyik legérdekesebb része, amelyben Kálnoky arról beszél, hogy Európában konszenzus volt abban, hogy a népességfogyásra megoldás lehet a bevándorlás. De nemcsak a születések alacsony számát tudja orvosolni, hanem gazdasági sikereket hozhat a migráció, hiszen az USA is bevándorlóország és gazdaságilag is sikeres. "Orbánék is részei voltak ennek a konszenzusnak" - mondta a német újságíró.

Bevándorlási tervet készítettek. Libanon, Törökország, Indonézia - ezekből az országokból terveztek betelepíteni, Orbán mecsetet is épített volna nekik. Aztán jött a migrációs válság, amely valóban új helyzet volt

- állítja Kálnoky.

Abban mindkét tudósító egyetért, hogy a Soros-terv nem létezik abban a formában, ahogy azt a kormány kommunikálta. Thorpe szerint ugyanakkor könnyű az embereket manipulálni. "Orbán Viktor Gyurcsány Ferenctől tanulta: huszonhárommillió román".

Abban is egyetértenek, hogy az EU-Afrika megállapodás magyar vétója szembemegy azzal, amit a kormány évekig mantrázott: a problémát helyben kell megoldani.

Még két érdekes mondat a beszélgetésből: