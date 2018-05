Feltűnően sokat telefonált ügyvédjével VV Fanni eltűnésekor az egyik gyanúsított

Novozánszki Fanni, ismertebb nevén VV Fanni novemberi eltűnése után B. László lett az egyik gyanúsított. Kamerafelvételek arról tanúskodnak, hogy az öntudatlan állapotban lévő fiatal nőt ő cipelte ki a luxuslakóparki lakásából a mélygarázsba, majd egy autóba tette. A férfi ezt elismeri, viszont azt állítja, hogy a nő meggyilkolásához semmi köze.

B. Lászót az ügy elején nagybátyja, Brodmann Péter képviselte, az ügyvédet azonban márciusban az ügyészség leváltotta, ami igencsak ritka dolognak számít. A jogászt azóta meghallgatták tanúként, és Fanni és B. László DNS-e mellett az övét is keresték a gyanúsított autójában talált véres kötélen.

A Bors most kiderítette, mi állhatott az ügyvéd leváltásának hátterében. A lap szerint a rendőrség lekérte a mobilszolgáltatótól B. László híváslistáját. Ebből az derül ki, hogy Novoszánszki Fanni eltűnésének estéjétől a négy nappal későbbi letartóztatásáig B. László érdemben csak a nagybácsival tartotta a kapcsolatot. B. László még hajnalban hívogatta nagybátyját a lány eltűnése után, és feltűnően hosszan beszélt vele például éjjel két-három órakor is, ami nem számít szokványosnak. Ez alapozta meg azt a rendőrség számára, hogy kezdeményezze az ügyészségnél az ügyvéd leváltását, hogy tanúként hallgathassák meg az ügyben.

Bordmann Péter a Borsnak azt monda: valóban így történt, többször hajnalban is felhívta őt B. László, de hogy miről beszéltek, az ügyvédi titok marad. Brodmann Péter szerint egyébként B. László ebben az időszakban más ügyvédeket is felkeresett, az egyikkel az elfogása előtti napon is tárgyalt.