Monumentális műalkotás készül az első világháború hősi halottainak

Az első világháború befejezésének centenáriumára, őszre emlékművet állítanak a Fiumei úti Sírkertben - közölte Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a Magyar Idők pénteki számában.

A főigazgató elmondta, majdnem minden nemzeti és történelmi emlékhely részt vesz a szombati emlékhelyek napján.

Elmondta azt is, hogy a muhi csata helyreállított emlékparkját ünnepélyesen a hónap végén adják át, de már most is látogatható, a Salgótarjáni úti zsidó temető pedig várhatóan a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely része lesz.

(MTI)