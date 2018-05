Népszava: Sportkomplexum lehet a Hős utcai gettó helyén

"Noha továbbra sem tudják a Hős utcai gettó lakói, hogy mi lesz velük, ha el kell hagyniuk az épületeket, a lapunk birtokába került tervek megerősítik korábbi információnkat, amely szerint sportkomplexumot alakítanak ki a szegregátum helyén, összesen 9200 négyzetméteres területen" - írja a Népszava.

A lap a tervrajzok alapján arról ír, hogy műfüves focipálya, rekortán pálya és futópálya is épül majd, mellette egy 300 négyzetméteres épülettel. Emellett utcai fitnesz eszközöket is telepítenek. A Népszava szerint mivel a szomszédban vannak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Készenléti Rendőrség épületei is, ezért elképzelhető, hogy az itt dolgozók használják majd elsősorban. A két lebontás előtt álló házat pedig 2019-ig ürítenék ki.

Tavaly decemberben a kormány 2,1 milliárd forint állami támogatást adott a kőbányai önkormányzatnak a Hős utcai gettó felszámolására. A bejelentés után a telepen dolgozó Kontúr Egyesület szervezett egy konferenciát, ahol szociális szakemberek, érdekvédők, társadalomtudósok és Hős utcai lakók beszéltek arról, milyen esélyekkel és veszélyekkel járhat a telepfelszámolás. Sok lehetőség felmerült, mi lesz a Hős utcaiakkal, a hajléktalanná válástól egészen a cserelakásba való költözésig. Erről itt olvashat bővebben.

