A másik balatonfüredi iskolában rendszerben tudták tartani a füvező diákokat

A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola igazgatónője a múlt héten közel negyven diákot hívatott be, és gyakorlatilag szólított fel az iskolából való távozásra, mert úgy tudta, hogy a gyerekek neve felmerült egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozásban.

Azt Duna Katalin igazgató az Indexnek letagadta, hogy bármi ilyesmi történt volna, de aztán más lapoknak elismerte, hogy igenis van ügy. A Borsnak például úgy fogalmazott, hogy a rendőrök és a megrémült szülők várták őt a múlt héten, és a gyerekek elismerték, hogy füvet szívtak „iskolai rendezvényeken is, osztálykirándulásokon és sítáborban is füveztek. Sírtak, látszott rajtuk, hogy megtörte őket az eset."

Az igazgatónő közleménye:

Szerdán délelőtt a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium igazgatónője közleményt küldött szerkesztőségünknek, alább változtatás nélkül közöljük: Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium határozottan visszautasít mindennemű megalapozatlan vádaskodást, amellyel az intézmény jó hírét egyes médiumok be kívánják sározni. Különösen sajnálja az iskola, hogy a diákok érdekeit semmibe véve kívánnak egyesek hangulatot kelteni. A megjelentekkel ellentétben az intézményvezető semmiféle ultimátumot sem adott a diákoknak, tekintettel arra, hogy nincs tudomása sem az eljárás alá vont tanulók neveiről, sem számáról. Az Indexen közöltekkel szemben az ügyben önmagukat érintettnek érző tanulók és szüleik mentek be az igazgatóhoz, és mesélték el többek között azt, hogy házkutatás zajlott náluk, szó sem volt semmiféle berendelésről. A gyerekek maguk kezdeményezték a beszélgetést, amelyen minden esetben jelen volt a szülő vagy a gondviselő, továbbá a két igazgatóhelyettes. Hangsúlyozzuk, hogy fegyelmi eljárás senki ellen nem indult, a saját bevallásuk alapján az ügyben érintett tanulók sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek. Minden tanuló, aki az intézményvezetőt megkereste, továbbra is az intézmény tanulója.

Az iskola működése során mindig is a hatályos jogszabályok betartásával a diákok érdekeit tartotta szem előtt, tevékenysége során a tanulók védelme, az áldozattá válás megakadályozása prioritást élvez. Az intézmény az ügyben mindenben együttműködik a rendőrséggel, közös érdekünk az, hogy a diákjainkat megvédjük a droghasználattól, valamint az azzal összefüggő egyéb veszélyektől.