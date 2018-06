Házi sufnival átalakították a présgépet, ami összetömörítette a dolgozót

Mindemellett eltűrte azt is, hogy a bálák egyben tartása érdekében a munkagépbe szabálytalanul kartonlapokat helyezzenek, aminek során az oldalsó szerelőajtón át naponta többször is be kellett másznia valamelyiküknek a szűk préscsatornába, és abban métereket kellett előre kúsznia.