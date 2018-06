A Jobbik kampányra költötte az ÁSZ-büntetés befizetésére kért adományokat

Gyöngyösi Márton, a Jobbik friss elnökhelyettese az ATV Egyenes Beszéd című műsorában járt, ahol a műsorvezető, Rónai Egon hosszan kérdezte a politikust arról a százmilliónál is több adománypénzről, amit akkor fizettek be az emberek a Jobbiknak, amikor a pártra kiszabta az Állami Számvevőszék a gigabírságot.

Gyöngyösi Márton az Egyenes Beszéd című műsorban

A pénz kérdése azért fontos, mert miközben Volner János arról beszélt, hogy ezt a pénzt mindenképp az ÁSZ-bírságra költik majd, Novák Előd arról írt, hogy a párt ezt a pénzt igazából elköltötte. Rákérdezett hát a műsorvezető a jobbikos politikusnál.

Gyöngyösi arról kezd beszélni, hogy ez egy kampányidőszak volt, ami nagyon költséges időszak, és végül is nem is egyértelmű, hogy ezt a pénzt akkor most mire is küldték az emberek. Hiszen ők azt mondták az embereknek, hogy választási győzelemre készülnek, és annak érdekében, hogy változások legyenek, minden forrást erre a kampányra fordítottak.

A műsorvezető akkor megint felvetette, hogy a pénzt nem arra adták akkor az emberek, hanem kifejezetten arra, hogy ezt a gigabírságot ki tudják fizetni. Gyöngyösi erre azt mondta:

"Ez egy összetett dolog, tehát nagyon sok ember a Jobbiknak adta, a Jobbiknak a kampányát megtámogassa. Az ÁSZ-bírság és az ÁSZ-nak a büntetése, illetve a Jobbiknak a kormányváltó szándéka, ezek azért ilyen összefüggő dolgok"

Rónai Egon ezután megkérdezi, hogy tehát ha már az a pénz is elment, akkor a párt olyan szegény, mint a templom egere, amire Gyöngyösi azt feleli: igen. És ezért sem tudnak megegyezni a Postával, aminek szintén hatalmas összeggel tartoznak, és ezért várják az esedékes állami pénzt.

A kérdésre, hogy erkölcsileg nem tartják-e aggályosnak, hogy azt a pénzt, amit az adakozók az ÁSZ-bírság kifizetésére adták, végül nem arra költötték Gyöngyösi azt feleli:

Ezt a pénzt azoknak, akik azért adták a pénzt, hogy az ÁSZ-bírságot törlesszük belőle, vissza fogja fizetni a párt.

Jelentsen ez majd technikailag bármit is.