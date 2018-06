Végre felújítanak egy kórházat, de azt is rosszul csinálják

Sokat írtunk már lerobbant budapesti kórházakról, az ott uralkodó áldatlan állapotokról. Ez a cikk nem erről fog szólni, hanem arról, milyen dühítő tud lenni, ha egy kórház felújítására elvileg van pénz, de azt kifejezetten rosszul költik el. Közpénzről van szó. Olyan pénzről, amelyet – elvileg – a betegek javára és az orvosok munkakörülményeinek javítására kell fordítani.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI), ismertebb nevén a Sportkórház az ötvenes évek óta működött Budán a Testnevelési Egyetem tőszomszédságában. A XIX. században és a XX. század első felében épült pavilonos épületek az elmúlt években már igencsak rossz állapotban voltak. 2001-ben, az első Orbán-kormány idején elkezdtek ugyan építeni egy 150 ágyas, 5 műtőblokkos modern kórházi tömböt az Alkotás úton, amit a 2004-es olimpiai évben akartak átadni, de a befejezés csúszott, aztán jött a válság, és a félbehagyott épület tíz évig ott állt a semmiben.

A változást az hozta el, amikor a jogszabályok meghajlításával, díszdoktori cím adományozásával a miniszterelnök által nagyra becsült Mocsai Lajos lett a Testnevelési Egyetem rektora. Mocsainak komoly terjeszkedési elképzelései voltak. A fejlesztések akkor lódultak meg, amikor 2015-ben kigyulladt és leégett az egyetem sportcsarnoka. Az egyetem ezután szabályosan kitúrta régi helyéről a Sportkórházat.

A Testnevelési Egyetem 40 milliárd forintot kapott egy lényegében új, százezer négyzetméteres kampusz építésére. Az egyetemé lettek a Sportkórház régi épületei, köztük az eredetileg kórházi célra tervezett, félbehagyott új épület is. Itt lesz majd a TE főépülete.

A területen több épületet lebontanak, a leégett csarnok helyére 50 méteres fedett uszoda épül, lesz vívócsarnok, tornacsarnok, atlétikai csarnok, a Csörsz utcai sporttelep BAH-csomópont felőli oldalán pedig egy többszintes, multifunkcionális sportcsarnok épül. A felújítás már nagy erőkkel meg is kezdődött, ahogy ezen a képen látható.

Sokáig kérdéses volt, megmarad-e egyáltalán a Sportkórház. Végül az a döntés született, hogy a Semmelweis Egyetem Karolina úton lévő Ortopédiai Klinikájának helyére költöztetik át, ami tavaly nyáron meg is történt. A Sportkórház költöztetésére és felújítására a kormány összesen 10 milliárd forintot különített el 2019-ig. A költözés fő indoka az volt, hogy a Karolina úton a Sportkórháznak több helye lesz, mint a korábbi pavilonos rendszerben, a beruházás során pedig kórtermeket, radiológiát és műtőt is kialakítanak (idén tavasszal át is adtak itt két modern sportsebészeti műtőblokkot). Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tavaly azt mondta: „a magyar sportolóknak világszínvonalú, komplex sportegészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítani" az új helyen.

Mi történt tehát? A Testnevelési Egyetem megkapott egy eleve kórháznak tervezett új épülettömböt, a Sportkórház pedig átkerült egy ötvenes években emelt épületbe. Egy olyan épületbe, amelyről az elköltöző Ortopédiai Klinika egykori igazgatója azt mondta: elmenni onnan az új helyükre olyan volt, mint egy Trabantból átülni egy Mercedesbe.

A Karolina úti épületről egy korábban ott dolgozó orvos azt mondta az Indexnek, hogy tényleg elég mostohák voltak a körülmények. Nyáron 30 fok volt, télen meg lehetett fagyni, akkor sokszor inkább leszögezték az ablakokat, mert annyira húzott be a hideg. A kórtermek a régi sztenderdek szerint hatágyasak, az épület fenntartása energetikailag nagyon gazdaságtalan volt. Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy modern kórházi körülmények lettek volna, de forrásunk szerint ha most lesz rá pénz, lehet belőle modern egészségügyi intézményt csinálni.

A Sportkórház tavaly ősz óta már az új helyen fogadja a betegeket. Nem akarunk igazságtalanok lenni, hiszen a felújításnak még nincs vége. A most következő képösszeállítás azokat az állapotokat mutatja, amiben ma kell a betegeknek várakozniuk és az orvosoknak dolgozniuk a Sportkórház részben felújított épületében.

Így néz ki kívülről az épület most: az ötvenes évek és a nyolcvanas évek találkozása, plusz az elmúlt harminc év. Kívülről még nem újították fel.

Belül már történt előrelépés. Ha ezt a képet megnézi, biztos azt mondja: ilyennek kellene lennie minden kórháznak 2018-ban. Világos folyosók, kapaszkodók, jól kiválasztott színek, új ajtók.

De vajon egy másik folyosón miért maradtak ott a járólapok a Kádár-korból? Hagyománytiszteletből? Takarékosságból?

Ha jobban megnézi a következő képet, látni fogja a különbséget fehér és fehér között. Sok helyen kicserélték az ajtókat, de néhány helyen valamiért nem, és maradt a régi, ipari lift is.

A vécéket is felújították. Ez itt például nagyon szépen szépen néz ki.

A következő képen már kevéssé érthető, mi történt. Ebben az elvileg szintén felújított vécében szedett-vedett linóleum van, a plafonon vezetékek kígyóznak, az egyik piszoár már nem működik, a másikra meg rálóg a nyitott (régi) ajtó. Ember legyen a talpán, aki nyitott ajtó mellett tudja használni a piszoárt, ha pedig becsukja, fennáll a veszély, hogy egy érkező ember az ajtóval nekilöki a piszoárnak.

Mutattunk már szép folyosót a kórházból. Ahol a rendelők vannak, és ahol sok embernek kell várni, nos, ott valamiért hirtelen nagyon szűkek lesznek ezek a folyosók. Annyira szűkek, hogy eleve kevés szék fér el, tehát a betegek nagy része nem tud leülni, és körülbelül annyi hely marad, hogy el lehessen menni az ücsörgő emberek előtt.

Az a fránya linóleum pedig már most válik le. Vajon milyen állapotban lesz öt év múlva?

Az utolsó kép szépen kifejezi az egész felújítás totális átgondolatlanságát. Van pénz egy kórház felújítására. Lefestik szép fehérre a falakat, de mivel a váróban kevés a hely, az emberek bizony a falnak támaszkova állnak, mert nem tudnak másként. Már most jól látszik az a csúnya koszfolt ott a falon. És hogy mit keres ott ez a ventilátor? A rendkívül szűk folyosón, ahol néha 10-20 beteg várakozik, semmi levegő nincs. Ugyan van egy szellőző a falon, de abból nemhogy hűtött, de semmilyen levegő nem jön. A teljes levegőtlenséget és a nyár elején uralkodó 30 fokos meleget a váróban a kórház személyzete próbálja enyhíteni ezzel a vacak ventilátorral. Magyar kórházépítészet 2018.