Fidesz-aktivista az egyik jelölt a miskolci időközin

Arról már korábban beszámoltunk, hogy új szintre lép a választói akarat befolyásolása a miskolci időközi választáson. Július 15-én azért tartanak időközit egy miskolci választókerületben, mert az eddigi képviselő, a fideszes Hubay György parlamenti képviselő lett. Itt indul jelöltként a Rokker Zsolttiként ismert előadóművész, a 42 éves Erdei Sándor, aki mögé beállt a teljes ellenzék az MSZP-től a DK-n és az LMP-n át a Jobbikig.

A fideszes jelölt mellett pedig két jelölt is bejelentkezett. Az egyiknek konkrétan pont ugyanaz a neve, mint az összellenzéki jelöltnek, tehát Erdei Sándor. A szavazólapon annyi lesz a különbség köztük, hogy más születési dátum lesz a nevük mögött. A másik eddig ismeretlen jelölt neve pedig Molnár Zsolt, ami pedig, ahogy korábban írtuk azért lehet zavaró esetleg néhány választónak, mivel az előadőművész Erdeit a Rokker Zsoltti szerepe miatt mindenki Zsoltiként ismeri.

Ahogy látszik, mindkét jelölt indulása a Fidesznek lehet jó, bármennyi hibásan behúzott szavazattal beljebb vannak, de a két jelöltet a Fideszhez kötni nem lehetett. Eddig. Bár az egyikük, a névrokon Erdei bujkál a sajtó elől, hiába kerestük mi is telefonon, azt nem veszi fel, SMS-re nem válaszol, és a Hvg.hu-t is elhajtotta, akik személyesen is próbálták megkérdezni, ki ő, miért indul, hogy kampányol stb., de a másik jelöltet végül megtalálták Facebookon.

És mint a Hvg.hu pénteki cikkéből kiderül, egy Fidesz-aktivistáról van szó. "A 2018-as választási kampányban például a másik Miskolci körzet fideszes jelöltjének, Csöbör Katalinnak segédkezett: számtalan fotót is megosztott a politikus választás előtti rendezvényeiről, eligazításairól, a szórólapjáról, illetve április 8-i győzelem utáni eredményértékelőjéről és az aktivistáknak kiosztott köszönőlevélről" - írja a lap a fiatal jelöltről.

De Molnárnak azzal a fideszes Hubay Györggyel is van közös fotója, aki most jutott be képviselőnek a parlamentbe, és aki azt mondta a lapnak, hogy nem ismeri ezeket a névrokon-jelölteket.

Fotó: Facebook Molnár Zsolt és Hubay György

„A fiatalembert közelebbi szálak fűzik a fotók szerint lakhelye, Onga (hivatalosan a szerencsi választókörzet) fideszes képviselőjéhez, Koncz Ferenchez is, többször látható a politikus és szűkebb családja körében és gyakran osztja meg fényképeit is, de Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával is van közös kép az archívumában, egy komplexebb kereséssel pedig az kiderült, hogy tagja a KDNP ifjúsági szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) ongai szervezetének is" - zárja cikkét a Hvg.hu.