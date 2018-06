Ennyi ember hitét elvenni bűn és önzés volt

„A párt szakad, de a világnézetünk marad” – kezdte Novák Előd szombaton Ásotthalmon, ahol körülbelül ezren jöhettek össze, hogy ott legyenek egy új párt megalakulásánál, és ne csak egy szalonnát süssenek, ahogy megjegyezte Toroczkai néhány napja, hogy mi lesz, ha nem lesznek elegen. A település szélén felállított sátor végül megtelt, és több beszéd után bejelentették: párttá alakul a nemrég bejelentett mozgalom.

Novák Előd szerint színtelen, szagtalan, íztelen pártnak nincs jövője, a sikerhez markáns üzenetek kellenek, és az első ilyen markáns üzenet éppen az az ötvennél is több jobbikos önkormányzati képviselő, polgármester döntése volt, aki az utóbbi napokban kiléptek a Jobbikból. Novák egyébként név szerint is felsorolta őket, nagy tapsot kaptak. Novák szerint nem azok változtak, akik kiléptek, hanem a pártjuk változott menthetetlenül meg. Így szinte becsületbeli ügynek tekintették a kilépést.

Inkább a NER, mint a Gyurcsány-félék

És mielőtt kitérnénk Dúró és Toroczkai beszédére, illetve az általuk felvetett legfontosabb témákra, rögtön érdemes is megállni a kilépés okainál, mert sikerült a helyszínen beszélni több olyan jobbikossal is, akik épp a napokban léptek ki. Azt mondták, hogy több ok is volt egymás után, de talán úgy tudnák összefoglalni, hogy az elvi politizálást felváltotta a taktikai, amibe a pártvezetés szerint olyan dolgok is belefértek, amik szerintük már egyáltalán nem. És a nagy mumus nem a néppártosodás volt, hanem a taktikai szavazás. Ezeknek az embereknek a taktikai szavazás kifejezés olyan, mint Semjén Zsoltnak a sátánidézés.

Elfogadhatatlannak tartották a bárminemű együttműködést baloldali pártokkal, érthetetlennek tartották, hogy a Jobbik balról akarta előzni a Fideszt. Egyikük úgy fogalmazott, hogy

Inkább élek száz évet a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, minthogy a hatalom közelébe kerüljenek ilyen Gyurcsány-félék.

Úgy érezték már az alaptörvény-módosításnál, de végig az egész kampányban, hogy nem elvek mentén döntöttek a Jobbikban, hanem azt nézték, mit mond a Fidesz, és ők annak az ellenkezőjét akarták. Ezzel viszont sikerül sokakban, pont a radikálisokban szimpatikusabbá tenni a Fideszt, szerintük sokan pártoltak el a Fideszhez az ilyen döntések miatt. Szerintük a Jobbik ugyanezt fogja folytatni az önkormányzati választásoknál is, már most azt nézik, hogy hol nem indítanak jelöltet, egyezkednek más pártokkal. Egyikük szerint belső beszélgetésben volt vezető jobbikos, aki úgy fogalmazott

A hazám érdekében akár az ősellenségemre is szavazok

Sokak szerint viszont csak és kizárólag nem lehet cél a hatalomba jutás, vagy Orbán leváltása. Ide pedig eljöttek, megnézni, mi lesz. „Ha karlendítősen lesz szélsőséges, nem biztos, hogy nyitottak leszünk” – mondta egyikük.

De ennél is tanulságosabb volt, amikor egyikük azt mondta, hogy

"A Fidesz az élő bizonyíték, hogy radikalizmussal igenis lehet nagyon sok szavazatot szerezni, ezért is volt hülyeség a Jobbik részéről az ellenkező irányba elindulni."

De mi derült ki az új mozgalomról?

Nem érte meg, bűn és önzés

Dúró Dóra a bátorságról beszélt hosszan, szerinte, ha két dolog közül kell választani, mindig azt kell, amihez több bátorság kell. Majd elmondta, ők nem fognak félni a kommunizmussal való szembenézéstől, a demográfiai kérdésektől, a magyarság és cigányság közötti konfliktustól és az EU gyarmatosításától. A taps a cigányság és magyarság közti konfliktusnál tört ki.

A témát egyébként később Toroczkai is a legfontosabb problémák között emlegette, kiemelve, hogy miközben a magyarság fogy, a cigányság megduplázódott. És ezzel senki nem foglalkozik, a cigányság kérdését pedig Orbán Farkas Flóriánra bízta, ami olyan, mintha kecskére káposztát bíznánk.

Nem félünk megvédeni keresztény és magyar kultúránkat, kiállunk értékeink mellett. A mai magyar politikában háttérbe szorult, hogy mit gondolunk a világról, mit tekintünk erkölcsileg helyesnek. Pedig a demokráciában a közös ügyeinkről van szó, nem csak arról, hogy ki, kivel fog össze ki ellen

- mondta Dúró, majd bejelentette, hogy nem adja vissza képviselői mandátumát, és a Mi Hazánk politikusaként fog tovább dolgozni a parlamentben. Végül szinte elcsukló, kicsit bűnbánó hangon azt mondta

A stratégiai, politikai hibák mellett ennyi embernek csalódást okozni, ennyi embert megbántani, ennyi embernek elvenni a hitét, nem hogy nem érte meg, de bűn és önzés volt.

Toroczkai azzal kezdte, hogy neki elege van minden pártelnökből. Mert jelenleg minden pártelnök eljut oda, hogy körülveszi magát szakértőkkel, akik még azt is megmondják nekik, hogyan menjenek fel egy színpadra, melyik oldalra nézzenek először, hová mosolyogjanak. És hangsúlyozta, ő mennyire nem ilyen.

Gyermekeink egészséges fejlődése

És hogy rögtön az elején odaszúrjon Vonának, azt mondta, hogy az a pártelnök, aki egyéniben még soha nem nyert választást, az nem tudja, hogyan kell győzni. Majd felsorolta, mik a legégetőbb problémák, amik ezek szerint pártjuk fő témái lesznek:

Népesedési helyzet: a következő 45 évben 2 millió fővel csökkenhet hazánk lélekszáma

Elvándorlás: sokkolóan nagy számban, egymillióan, de legalább 600 ezren kényszerültek arra, hogy elhagyják az országot, mert nem tudtak megélni

Munkaerőhiány. A nagytőkések nem tesznek semmit, hogy több magyar szülessen, hogy itthon maradjanak

Miközben a magyarság százezres számban tűnik el, a cigányság száma 400 ezerről 876 ezerre nőtt. Melyik párt adott ezekre a kérdésekre választ, tette fel a kérdést Toroczkai

Iszlamizáció: nálunk is probléma, és veszély, sok menekülttel beszélt, akik azt mondták, nekik Magyarország is megfelelne. Itt azt is elmondta, hogy azért van a disznóvágás ennyire benne a kultúránkban, mert ez egyfajta politikai gesztus

Genderelmélet: szerinte nem mernek a pártok erről beszélni, de ők őriznék a hagyományokat; aki kisfiúnak születik, azt az óvodában kisfiúként kezelik, aki kislánynak, azt kislányként.

"Ahogy Ásotthalmon, úgy majd Magyarországon is kitiltjuk az iskolákból óvodákból azokat, akik meg akarják zavarni gyermekeink egészséges fejlődését"

- mondta. Nagy tapsot kapott.

Majd kiemelte a közteherviselést. Szerinte minden kormány végignézi, ahogy sarcolják az embereket. Egyrészt a bankok, másrészt kiemelte, hogy bűnöző csoportok húzzák a pénzt a parkolásból, és egy váratlan húzással beleszállt az Artisjuba. Szerinte nonszensz, hogy egy egyszerű vállalkozót, aki a fodrászatában csak bekapcsolja a rádiót, megsarcolhat az ott megjelenő artisjusos.

Toroczkai elmondta, hogy 20 éve hallgatja, hogy őrültség, amit beszél, hogy azzal nem lehet választást nyerni, erre a valóság az, hogy 2010-ben az utcáról a parlamentbe jutott a Jobbik, majd elsőként kezdett a kerítésről beszélni, és a Fidesz konkrétan választást nyert a programjával.

Summa summárum:

Olyan országot szeretnének, amely "fehér szigetként" megmarad Európában, és leszámolva a kishitűséggel európai nagyhatalom lesz. És ha látható, hogy az ő ötleteivel lehet választást nyerni, miért ne próbálnák meg egy olyan párttal, amit ő vezet. Ehhez a Hatvannégy Vármegye és a Betyársereg támogatását már megkapták, és a jelenlévő gárdisták alapján talán a megmaradt szabadcsapatokét is.

Novák a beszédek végén bejelentette, hogy a mozgalom párttá alakul, az alapító okiratot pedig társadalmi vitára bocsátják. Kis színes: Pongrácz András, egykori '56-os a beszédében felhozta Budaházy kijelentését Orbánról (senki nem kormányozott még jobban Orbánnál) és hozzátette, ezen lehet vitatkozni, de az biztos, hogy nála csak rosszabbak voltak. És ha ez nem lenne elég, még azzal is rápakolt, hogy "és senki sem tudja, mit művelt volna kormányon Vona Gábor".

Hogy jutottak idáig?

A Jobbik szakadása a választások után gyorsult fel, de ha úgy vesszük, akkor már Vona Gábor néppártosodási törekvései óta zajlik a folyamat.

Vona 2016 áprilisában kezdte el kirakni a radikálisokat a pártból, első körben az elnökségből szorította ki Novák Elődöt (Dúró férjét), Szávay Istvánt és Apáti Istvánt, majd júniusban Novákot a mandátumától is megfosztották. Dúró és Toroczkai maradtak a pártban.

A választások után Toroczkai azonnal nekiment a néppárti fordulatnak egy Facebook-posztban, Vona Gábor pedig még aznap, korábbi ígéretéhez híven lemondott minden posztjáról, parlamenti helyéről is, kiszállt a politikából. Pár nap múlva Toroczkai bejelentkezett a Jobbik elnöki posztjáért, majd Dúró is melléállt a néppárti vonalat továbbvivő szárny, a Sneider-Gyöngyösi-Szabó Gábor vonal ellenében.

A májusi tisztújításon végül a Sneider-Gyöngyösi páros legyőzte a Toroczkai-Dúró duót, de meglepően szoros volt a szavazás. Százalékban kifejezve 54-46 lett a vége. Toroczkai ezután bejelentette, hogy párton belüli platformot csinál Mi magunk néven, és meghirdette a szombati zászlóbontást.

"A platform feladata a tag toborzás és a bővítés. Akár hiszik, akár nem, a platform tényleg demokratikusan fog működni", közölte, és azt mondta, migráció, kivándorlás, magyar-cigány együttélés, Trianon a fő kérdések, amelyekkel foglalkozni kívánnak.

A Jobbik vezetése - a platformhoz csatlakozó Dúrót kivéve - nem értékelte a döntést, és május végén-június elején két hét leforgása alatt

fegyelmit indított Toroczkai ellen, majd kirúgták Dúrót a parlamenti frakcióból, felszólították a parlamenti mandátuma visszaadására is, végül pedig Toroczkait is kizárták a pártból, mire Dúró és Novák Előd is bejelentette a kilépését a Jobbikból.

A lépést több jobbikos is követte, mások mellett Szőcs Norbert, a párt Baranya megyei elnöke, Fazekas Gabriella is, aki 2010-ben a párt terézvárosi polgármester-jelöltje volt, vagy Dobi Zsolt, a párt Csongrád megyei sajtófőnöke. A Jobbik szerint ettől még nincs kilépési hullám, vagy lemorzsolódás, sőt, több a belépő, mint a kilépő.