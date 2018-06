Vajon egy medve úszkált a Holt-Tiszában Szolnoknál?

Miután keresztülsétált egy medve az országon, és visszavitték a szlovák határhoz, majd megszabadulva a nyomkövetőjétől eltűnt, újabb medve tűnt fel Borsodban. Ez legalább 50 kilogrammal nehezebb, és egy boccsal jön megy Miskolc környékén. Legutóbb Füzesabonynál járt már a medve.

A szakértők, és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai többször, és folyamatosan kéri az emberektől, hogy ne menjenek keresni, fotózni a medvét, legjobb, ha békén hagyják. Kedves, békés állat, nem érdemes ingerelni. Hogy mennyire nyugodalmas, amikor éppen nem egy kétsávos úton kell futnia az autók elől, arról ebben a cikkünkben közöltünk cseresznyézős videót.

Most pedig Szolnoknál, a Holt-Tiszában vélték felfedezni, ahogy a vízben úszkál a medve. Vagy egy medve. Vagy nem is medve: a feltöltött fotók és videó alatt többen is azt írják, lehet, hogy inkább nagytestű kutya. Nézze meg a videót, majd alatta szavazzon!

Vegyünk egy nagy levegőt, mit látunk ezen a videón?