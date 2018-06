Jogerős: Mészáros Lőrinc fia pert vesztett a bélmegyeri vadászokkal szemben

Másfél évnyi pereskedés után pert nyertek Mészáros Lőrinc fiával szemben a bélmegyeri vadászok, akiket 2016 augusztusában üldöztek el vadászterületükről Mészárosék. A HVG hétfői cikke szerint a Gyulai Törvényszék jogerős ítéletben adott igazat a vadászoknak.

A történet közel két évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy 10 éves ciklus lezárásával szinkronban módosult a vadászati törvény Magyarországon. A szakemberek először üdvözölték a reformot, hiszen a tízről húsz évre növelt vadászati jog a vadgazdálkodás hosszabb távú tervezhetőségét és stabilitását segítette volna elő. A vadászati jogról a földtulajdonosi közösségek döntenek, és ennek a jognak a tulajdonosa vadászhat, illetve engedhet be másokat a területére vadászni.

A törvénymódosítással ott kezdődött a probléma, hogy párhuzamosan elkezdték a vadászterületek határait is újrarajzolni, aminek következtében például Lázár János 30 hektáros vadászterülete 19 ezer hektárosra nőtt, ami véletlenül egy újonnan alakult vadásztársaságé lett, amelynek Lázár János is tagja. A Balaton-felvidéken is Fideszhez közel álló emberek einstandoltak egy 15 ezer hektáros területet úgy, hogy a balatoni vízfelületet is a területhez csatolták, hogy több szavazatuk legyen a vadászati jog megítélésénél.

A bélmegyeri vadászokat is hasonló kiskapukat kihasználó módszerekkel próbálták eltakarítani vadászterületükről. Mészárosék először megvették a környéken 35 évre állami földeket bérlő Hidasháti és Csabatáj Zrt.-t, így elérték, hogy az állami területek úgy szavaztak Mészárosék mellett, hogy valójában egy gramm föld sincs a tulajdonukban.

Ezt vitték bíróság elé a helyi vadászok, akiknek az ügyében jogerősen is kimondta a bíróság, hogy a meghatalmazások érvénytelensége miatt a közgyűlési döntések érvénytelenek.

A vadászok egyelőre annak örülnek, hogy megszűnik körülöttük Mészárosék és vendégeinek vadászatai, akik gyakran hintóval és helikopterrel érkeztek a területre. A hatóságok első körben felfüggesztik Mészárosék vadászati jogát, majd a bélmegyeri vadászoknak ezután kell kérvényezniük, hogy újra vadászhassanak, így még kis időbe telik, mire újra használhatják a korábbi területüket.

Különös fordulat az ügyben, hogy mint a HVG korábban kiderítette, Bélmegyer polgármestere a bélmegyeri kastélyra bejegyzett céget alapított Mészárosék egyik emberével. A polgármester azonban egyben abban a vadásztársaságban is érdekelt, akik megtámadták Mészárosékat helyzetbe hozó határozatot. A polgármester a lapnak szerdára ígért választ azzal kapcsolatban, hogy készül-e valamilyen megegyezés.